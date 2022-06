Fue durante la tercera reunión anual de la mesa de negociación participativa para la determinación de la tarifa de referencia para el transporte interjurisdiccional de carga de cereales, oleaginosas, afines, productos, subproductos y derivados.

Tras intensas negociaciones en el ministerio de Transporte y con tres cuatros intermedios, tres de las cámaras del transporte de cargas, Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl); Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y los dadores de cargas, acordaron un aumento del 16% de la tarifa de fletes. El incremento regirá a partir de la publicación del mismo en el Boletín Oficial. Este acuerdo no tuvo la adhesión de la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA).

En este nuevo acuerdo, se cerró un 25% de aumento para el trimestre abril, mayo y junio, a lo que hay que restarle el 9% que se había dado a cuenta, durante la última negociación realizada en abril pasado. Por lo tanto, a partir de julio a la tarifa actual se le sumará 16%.

Mientras se llevaba a cabo la reunión en el ministerio de Transporte, una delegación del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap), uno de los organizadores del paro por tiempo indeterminado, se movilizó a las puertas del edificio donde persistía el encuentro. Pasadas un par de horas el vocero del gremio, Ricardo Nievas, anunció que “el SUTAP resuelve levantar la medida de fuerza que venimos sosteniendo en todo el país, en respeto al fallecimiento del compañero que trágicamente, no sabemos cómo han tenido tanta violencia con él cuando circulaba por la Ruta 65. Seguiremos con reuniones y asambleas para definir cómo seguiremos con nuestra lucha”.

Finalizada la reunión, Daniel Asseff, de la Federación de Acopiadores, en declaraciones a la prensa dijo “fue una reunión difícil, en un momento difícil donde la solución no estaba con un aumento de tarifas, sino que realmente vinimos porque la gran preocupación de toda la gente es primero el abastecimiento de combustible y también lo que es garantizar el libre tránsito por las rutas. Le planteamos al Gobierno, que antes de hablar de tarifas, nos tenían que garantizar el libre tránsito para el traslado de la producción”.

Asseff Agregó "queríamos también ver el tema del abastecimiento, lamentablemente de la secretaría de energía no vino la gente, donde realmente siguen insistiendo que hay un abastecimiento de combustible, pero hay un faltante que se expresa en todas las estaciones de servicio, que hay en el interior de país y también estas medidas de fuerza que están tomando algunos autoconvocados". Las perspectivas no son buenas en marzo a nosotros nos garantizaron en el término de 8 a 10 días iba a estar el abastecimiento total, pero el combustible desde ese momento hasta la fecha, no estuvo en su plenitud. Esperemos que pronto, lleguen esos famosos barcos que el gobierno está diciendo que va a pasar".

Por más que no era el problema de fondo nos quedamos a negociar. Lo que se trabajo fue con un precio promedio que es lo que pone la secretaría de energía y con eso se tomó también y se ponderó con lo que son distintas regiones y todo se acordó en un margen de precio del gas oíl entre $175 y $180 y fue así que pudimos llegar a un consenso.