Un día después que lo hiciera su contrincante dentro de su espacio, Diego Santilli cerró su campaña de precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires en La Plata. El vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires criticó al Gobierno Nacional, a quien acusó de avasallar todo y de "dejarnos empobrecidos, cansados, hartos y con bronca".

Santilli fue acompañado por su compañera de fórmula Graciela Ocaña, por Cristian Ritondo, Patricia Bullrich y por Horacio Rodríguez Larreta, quien criticó a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por sus comparaciones entre los delitos de Rosario y de la Ciudad de Buenos Aires y hablo de la "responsabilidad de volver" que tiene su espacio.

Bullrich fue más a fondo y acusó a la ministra de faltar a la verdad: "No vamos a permitirle a la ministra que diga que hay más homicidios en la Ciudad que en Rosario. No mienta ministra. No es mintiendo que se gana una elección”.

El acto se cerró en medio de globos y gorras rojas, en clara alusión al color de pelo de Santilli y con cánticos cuasi futboleros que desembocaron en un clásico del actual oficialismo: "Vamos a volver". El martes, su rival dentro de Juntos, Facundo Manes, había hecho su cierre también.