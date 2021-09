El precandidato a diputados nacional por la Provincia de Buenos por la lista Dar el Paso, dentro de Juntos; cerró su campaña en el municipio de Quilmes, pleno conurbano bonaerense y dijo que: "Este era un país en el que si uno estudiaba, trabajaba y era honesto podía prosperar".

El candidato agregó que: "Ahora no es el momento para pensar en pequeño. Ahora no es el momento para las mañas de la vieja política. En mis recorridas veo a muchos compatriotas como resignados, sin esperanza, todo parece ser lo mismo...A pocos le creen, pero también en ese miedo cada uno cuida lo suyo, y es como una rueda de reincidencia, negativa, no virtuosa. Tenemos que lograr cambiar eso".

Todo el discurso del candidato apuntó a despertar cierta mística en el electorado y logró un clima de entusiasmo. Desechó los focus group y las encuestas en un mensaje directo a sus rivales internos y apuntó a la educación como principal objetivo de su propuesta.