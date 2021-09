María Eugenia Vidal hizo su cierre de campaña en Platense frente a una multitud y el acto lo inauguró el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien a los gritos arengó a la multitud: “Vamos, vamos, arriba... un poquito más de onda. Un aplauso para todos ustedes, para todos los que el domingo nos van a ayudar a sacar al kirchnerismo con las urnas”.

En el evento estuvieron el ex presidente Mauricio Macri y la presidenta del partido, Patricia Bullrich y la candidata cerró con un encendido discurso: " Basta a que militen los cierres de las escuelas, basta a que nuestros hijos se quieran ir, basta a que nuestros padres pierdan un año de vida que no les sobraba, basta a tener que despedir a nuestros hijos en Ezeiza”, bramó.

La candidata agregó que: "No somos todos lo mismo. Este gobierno se burló de nosotros, este gobierno nos estafó . Este gobierno vacunó a sus funcionarios mientras nuestros abuelos esperaban las vacunas. Con este gobierno, mientras tus hijos no tenían clases, adiestraban al perro del Presidente. Este gobierno festejaba cumpleaños en Olivos... Pero además te hizo promesas que no cumplió: te prometió unidad y desde hace un año y medio lo único que hace es echarle la culpa de todo lo que hace mal al gobierno anterior".

Y agregó: “Con el basta no alcanza. ¿Saben qué le tenemos que decir este domingo? Bien fuerte, con orgullo: “A pesar de todo esto no pudieron con nosotros””.