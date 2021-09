La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó esta tarde el acto de cierre del Frente de Todos Quilmes, acompañada por el presidente del bloque de diputados nacionales del FDT, Máximo Kirchner; la primera precandidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz; y la primera precandidata a Concejala quilmeña, Ceci Soler, de cara a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo 12 de septiembre.

Mendoza expresó en el acto que: “No quiero dejar de agradecerle a la militancia, a todos esos compañeros y compañeras que desde muy temprano vinieron caminando más de 20 cuadras en esta nueva avenida Santa Fe, la 804, una avenida que representa que este estado municipal, provincial y nacional llegó para hacer estas obras, para ver a los barrios que durante muchos años estuvieron olvidados.

Recién un vecino nos decía, 50 años que vivía acá en este barrio, San Antonio, y que no se imaginaba poder tener esta obra. Pero estamos concretando muchas deudas históricas, sueños que hoy, con trabajo, se están haciendo realidad”.

Asimismo, la jefa comunal indicó que: "Quiero agradecerles a todas y cada una de las familias que se cuidaron muchísimos, que con esos cuidados también nos cuidamos nosotros. Esas familias que, además, cuando terminamos las medidas más estrictas de cuidado, decidieron voluntariamente anotarse, se inscribieron para vacunarse. Hoy somos más de 600 mil quilmeños y quilmeñas que tenemos al menos una dosis de la vacuna. Esas familias y esa cantidad enorme de ciudadanos y ciudadanas no escucharon a los agoreros del terror.

Las ganas de cuidarse, el amor le ganó a los agoreros del terror. Aquellos que durante el momento más difícil de la pandemia llamaban a romper las medidas de cuidado, llegaron a romper barbijos, llegaron a hacer denuncias por tomar medidas de cuidado desde el estado nacional, provincial y municipal, una verdadera locura".



Mendoza reafirmó la necesidad de contar con mas legisladores: "Necesitamos en la Cámara de Diputados más compañeros como Máximo Kirchner, que en el medio de la pandemia se puso a pensar como ayudar al estado para tener más herramientas para mitigar el daño que hizo el Macrismo y ayudar al daño que nos generó la pandemia. Y es así como en una acertada decisión se logró sancionar el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas, que nos permitió poder tener más presupuesto para equipamiento sanitario, para becas PROGRESAR, para créditos para las PyMES, para infraestructura en nuestros barrios populares. Eso son los proyectos que necesitamos y lo tienen llevar adelante compañeros como Vicky, Máximo.

Que no se confundan, que no les vengan a decir ahora que pueden escuchar a la gente, cuando fueron gobierno no lo hicieron. Nunca escucharon al pueblo y no lo va a hacer ahora, preguntémonos a quienes escucharon cuando Macri, Vidal y el exintendente Martiniano Molina decidieron dejar sin remedios a nuestros jubilados, a quienes escucharon cuando decidieron eliminar al Ministerio de Salud, a quienes escucharon cuando decidieron endeudar con el Fondo Monetario Internacional otra vez a nuestro país. Al pueblo seguro que no escucharon y no lo van a hacer".

Por fin la intendenta reforzó la idea de campaña: "Vamos a poder volver a ir a trabajar, vamos a poder volver ir al a universidad, a poder ser parte de las políticas de inclusión que tantos años vivimos en la Argentina, vamos a ganar y vamos a volver a ser felices. Vamos con coraje a ganar y vamos a volver a ser felices".