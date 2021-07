La modelo Nicole Neumann y el piloto de TC, José Manuel Urcera, decidieron ir a psar una plácidas vacaciones en la ciudad estadounidense de Miami, para escapar de las tensiones de la vida cotidiana.

Pero tanta paz se ve amenazada, dado que Micaela älvarez, ex pareja de Urcera, se encuentra en la misma ciudad, aparentemente con las mismas intenciones vacacionales. El problema es que Nicole y Micaela ya tuvieron un tenso cruce en un mercado en Buenos Aires y la escena podría repetirse, terminando con la paz ansiada.

Hace unos días, Micaela estuvo en el programa Intrusos y pareció haber dejado sellada la paz: “No estoy dolida, ni con rencor. Nosotros estábamos separados. Ahora lo desconozco. Siento que viví una mentira hace seis años, pero hoy no estoy sufriendo. Me di cuenta de como me negó a Nicole también me ha negado otras cosas que eran ciertas”. Pero nunca se sabe lo que un cruce casual puede generar.