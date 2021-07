La conductora y ex modelo Úrsula Vargués, se indignó con las personas que viajaron a Miami y quieren volver pese a las restricciones impuestas por el gobierno para prevenir la peligrosa variante Delta del Coronavirus.

Vargués se la empezó agarrando con Yanina Latorre: "Lavando copas la zafas!. El cornude es muy de ir a Miami. Y tu marido es un boludo. Pobre mina. Se hace la canchera y no tiene apellido sin su marido. Nadie necesita a la cornuda", fue una sucesión de tuits dedicados a la panelista.

Pero no se privó también de referirse a todos aquellos autodenominados "varados". En una sucesión de posteos fijó su postura: "Andante a dónde mierda quieras estar. Pero a Argentina no entrás!" "Te fuiste? Pensaste q eras superior. A Argentina no entrás". "Quedate lavando platos en Miami. Y no se te ocurra volver". "Deseo q no vuelvas al país". "A la gente de mierda ni cabida. Miami les ama!" "Quédense allá! Meritocracia en Miami", son parte de tweets que les dedicó Úrsula.