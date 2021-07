La cantante María Becerra fue una de las invitadas al programa PH de Andy Kusnetzoff, pero no fue una invitada mas. Conmovió a todos contando terribles experiencias vividas de adolescente, en el colegio secundario.

"La pase muy mal en el colegio con mucho bullying y situaciones feas. El 2012 fue el peor año de mi vida. Antes era el típico que vayas caminando y que te tocaran la cola, que te manosearan. Yo todos los días iba a quejarme a la dirección y me mandaban a hablar con la psicopedagoga", contó, amargada.

Pero eso no era todo: "Me pegaban feo, me tenían de punto. No le decía nada a mi mamá porque me hacían creer que era yo la culpable. He llegado a mi casa moretoneada, cortajeado el labio y mi mamá me preguntaba y yo metía excusas", dijo Becerra.

Y luego, contó el momento mas drmático: "Una vez cinco compañeros me llevaron al baño, me agarraron de las manos y las piernas y me empezaron a sacar la ropa. Quisieron abusar de mí. Pasó una preceptora y yo estaba gritando y la nada misma. Me salvo el sonido del timbre que terminaba el recreo. Llegué llorando a mi casa y le conté a mi mamá y al otro día hizo el quilombo de su vida", relató María, desgarrada.