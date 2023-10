Luego de ser recibido por sus fieles cantándole el feliz cumpleaños, Javier Milei se paró en el escenario de su centro de campaña para dar su discurso de cara al balotaje del 19 de noviembre. “Muchas gracias por la avalancha de regalos que recibí hoy, muchas gracias a todos. Hace dos, años si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo por la Presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. Estamos frente a un hecho histórico”, definió con su estilo tradicional.

En su discurso envío señales claras a los votantes y dirigentes de Juntos por el Cambio, pensando en el enfrentamiento contra Sergio Massa en el balotaje. Estas fueron sus principales frases:

-"Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con el país".

-"En dos años vinimos a disputarle el poder a lo más nefasto que dio la historia de la democracia moderna”.

-“Quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad”.

-“Hoy es un día histórico porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio, por una alternativa de este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo, con el objetivo de terminar con el kirchnerismo”.

-“Más allá de nuestras diferencias, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por comentar con tal de sostenerse en el poder. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal, que el kirchnerismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro. Insaurralde no es la excepción, es la regla. No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara, o cambiamos o nos hundimos”.