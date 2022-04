No hay mucho para agregar, al extenso hilo en la red social Twitter, de Josefina Macchi. La tripulante de cabina, se presentó a una selección de personal en la empresa Emirates Airlines según ella misma relata.

"Jamás pensé que iba a hacer esto pero hoy estoy extremadamente desconcertada. Como muchos saben, terminé el curso de tripulante de cabina y lo que más quiero es volar Para ello, hoy fui a una entrevista de Emirates Airlines. En la primera instancia, nos ponían en parejas. Había que hablar con tu compañera y luego yo tenía que presentarla ante todos y ella me presentaba a mí con la información que nos dábamos la una a la otra. Ella tenía errores muy usuales y yo la ayudé para que cuando sea su turno", explicó la protagonista.

Josefina continuó: "los evite (con esto quiero decir que su nivel de inglés era un poco más bajo que el mío).TODO es en inglés, pero por suerte eso no me representó un problema. Al finalizar esa instancia, sacan a todos fuera del salón y luego la reclutadora dice que van a ingresar los números. que ella mencione, entre ellos el mío. Ingreso e identifico que había una chica que directamente no habló en la instancia anterior porque no sabía NADA de inglés, por ende lo primero que pensé fue … “uy, no quedé”., relata Macchi.

Pero allí empezó a quedar claro lo que estaba ocurriendo. "Acto seguido la reclutadora nos dice que tenía que despedirse de nosotros ya que no pasamos a la siguiente instancia… Pensé bien. Pero pará… mi compañera (la que yo había presentado) no ingresó al salón… es decir PASÓ!! La reclutadora dice que quería que por favor se queden dos personas dentro del salón que les iba a decir algo y a mi no me nombra entre ellas. Yo sabía que mi problema no fue el inglés. Lo sabía. Y estaba impecable… cual podría ser el problema?", se preguntaba la entrevistada.

Según relata "Así que insisto y me quedo a esperar a que finalice con esas dos personas y, ahí si, me llama. Me acerco y le pregunto (en inglés) “Qué puedo hacer para mejorar en la siguiente búsqueda?” a lo que me contesta: “Honestly, you need to lose weight”. (“Honestamente, necesitas que bajar de peso”). Luego de eso vinieron los halagos de su parte “sos muy linda, tenés muy buen nivel de inglés, pero necesitas eso. Tenes que esperar 6 meses y blabla. Ah, y por favor no comentes que te dije esto porque no habla bien de la empresa”, la habría dicho la reclutadora.

Sería prudente investigar la situación para determinar si semejante discriminación ha ocurrido realmente y, de ser así, aplicar las sanciones que pudiesen corresponder.