Por Carles Lalueza-Fox para BBC. El 26 de noviembre de 1922 marca lo que podría decirse que es el descubrimiento más famoso en la historia de la arqueología. Ese día, el egiptólogo británico Howard Carter hizo un pequeño agujero por el que podía introducir una vela en la puerta sellada de la cámara funeraria de Tutankamón y así iluminar el interior. A medida que sus ojos se adaptaban lentamente a la oscuridad, pudo distinguir una cámara que no había sido perturbada durante más de 3000 años.

Tutankamón fue solo un oscuro faraón durante su vida, y hay evidencia de que fue enterrado apresuradamente: el segundo de los tres ataúdes anidados parece haber pertenecido originalmente a otra persona. Y, sin embargo, el ataúd interior, en el que se descubrió su momia, está hecho de oro macizo y pesa casi 250 libras (113 kg). Uno apenas puede imaginar lo impresionantes que deben haber sido los entierros de líderes tan poderosos como Keops, Thutmosis III o Ramsés II. Por desgracia, todos fueron saqueados en la antigüedad.

Pero contrariamente a la creencia popular y la glorificación cinematográfica, la mayoría de los arqueólogos dirían que la búsqueda de tesoros espectaculares no es su principal objetivo de investigación. Quieren comprender la vida cotidiana de las civilizaciones pasadas. Aún así, ambos extremos, la fabulosa riqueza de los reyes y la penosa existencia de la gente común, contribuyen a comprender lo que se puede argumentar que es uno de los principales objetivos de la arqueología: documentar y estudiar la evolución de la desigualdad en las sociedades antiguas. Esto también implica la cuestión de cómo reconocerlo y cuantificarlo.

Una de las aproximaciones más obvias sería a través de la valoración de los bienes diferenciales depositados en las tumbas. Pero las tumbas ricamente amuebladas pueden no ser simplemente evidencia de diferenciación social; más bien, pueden ser un intento de demostrar la importancia y distinción de una familia en relación con otros parientes, una importancia social que puede no existir en la realidad. Además, la estratificación social puede basarse en la riqueza, pero también en el prestigio y el poder personales. Por lo tanto, no siempre es posible evaluar las diferencias sociales comparando las tumbas con bienes con las que no los tienen.

Algunos arqueólogos han intentado aplicar principios económicos para examinar las diferencias sociales en sitios específicos y, lo que es más importante, comparar los datos de diferentes lugares. Un estudio dirigido por Samuel Bowles del Instituto Santa Fe y publicado en Nature en 2017 trató de abordar esta pregunta aplicando el coeficiente de Gini , un número único que se usa más comúnmente para medir la desigualdad de ingresos, en una gran cantidad de sitios del registro arqueológico. tanto en el Viejo Mundo como en las Américas.

La lista de sitios incluía ciudades paradigmáticas como Çatalhöyük en Turquía, Pompeya en Italia y Teotihuacan en México; los autores midieron las dimensiones de las casas como indicadores estimados de riqueza.

Entre los cazadores-recolectores modernos, descubrió el equipo, el coeficiente de Gini es bajo: alrededor de 17 (en una escala de 0 a 100). Esto no es sorprendente, ya que en las sociedades nómadas se pueden llevar pocos objetos y, en consecuencia, las cualidades personales, como la capacidad de cazar, cuentan más. Esto no quiere decir que algunas personas no tuvieran un estatus social más alto; la cultura material probablemente era tan pobre, o tan diferente de nuestras percepciones de estatus, que es difícil captar las diferencias sociales entre los cazadores-recolectores del pasado.

En las antiguas sociedades agrícolas bajo estudio, se estima que los coeficientes de Gini estaban entre 35 y 46. Curiosamente, las medidas reales fueron más bajas que las obtenidas de los registros. Por ejemplo, entre las ruinas de Babilonia, los investigadores estimaron un coeficiente de 40, pero una estimación basada en información de las crónicas babilónicas resultó en un coeficiente más alto de 46. Los relatos antiguos probablemente enfatizaron demasiado el tamaño de las casas más grandes por admiración. Esto no es diferente a lo que sucede cuando regresamos de un viaje: a veces tendemos a exagerar las cosas que hemos visto.

Sin embargo, las diferencias más notables provienen de la comparación de las sociedades del Viejo Mundo y las de las Américas, siendo estas últimas mucho más iguales en el coeficiente de Gini, a pesar de ser muy jerárquicas en algunos casos como el poderoso Imperio Azteca. Los investigadores concluyen que la raíz de estas diferencias podría ser ecológica, ya que había más animales y más grandes para domesticar en Eurasia, como vacas, caballos, cerdos, ovejas y cabras, que en las Américas, con solo perros y pavos, y este rasgo por sí solo creó un sistema diferencial de riqueza acumulada.

¿Cuándo surgieron estas diferencias entre el Viejo y el Nuevo Mundo?

En la capital azteca, Tenochtitlán, por ejemplo, las casas tenían dimensiones muy estandarizadas y todas eran bastante similares. La sociedad azteca, incluso con sus horribles sacrificios humanos, era en el momento de la conquista española más igualitaria que México 200 años después, cuando la élite europea había creado el sistema de encomienda, bajo el cual la población indígena trabajaba en semiesclavitud. En pocas generaciones, la concentración de la riqueza casi se había duplicado en el Nuevo Mundo colonial, con el consiguiente aumento de la desigualdad.

Las primeras sociedades agrícolas tenían la posibilidad de generar y almacenar excedentes de alimentos, creando escenarios potenciales para diferencias en el tamaño de la población junto con un cierto grado de desigualdad entre asentamientos y dentro de ellos. Una aplicación reciente del coeficiente de Gini a 90 sitios del Cercano Oriente y Europa mostró un notable aumento de la desigualdad miles de años después del advenimiento de la agricultura, un hallazgo que indicaría que no fue la agricultura per se la que creó sociedades desiguales.

Según los autores, en algún momento algunos agricultores pudieron mantener bueyes de arado especializados que podían cultivar 10 veces más tierra que otros agricultores, transformando así la economía hacia un mayor valor de la tierra en detrimento del trabajo humano.

Esta desigualdad emergente a finales del Neolítico podría explicar un notable ejemplo de riqueza que data de ese período: el entierro de Varna. Este entierro se encontró en un cementerio de la Edad del Cobre en la Bulgaria moderna y data del 4560-4450 a. Contenía más oro del que poseía el resto del mundo en ese momento. Con él estaban los restos de un hombre adulto, probablemente un jefe o rey de algún tipo, que fue enterrado sosteniendo una maza de guerra de oro. Curiosamente, también tenía una funda de pene de oro de significado desconocido. Aún así, tales hallazgos son excepcionales y existe un consenso general de que las sociedades neolíticas eran más igualitarias que las posteriores.

La desigualdad aumentó claramente con la llegada de los metales, lo que permitió en parte, desde el 3000 al 2000 aC en adelante, la aparición y desarrollo de una organización social basada en el surgimiento de élites. Una vez que se estableció la estructura de poder inicial, intentó perpetuarse dinásticamente aumentando el control social y construyendo alianzas familiares con otros jefes.

El aumento de la desigualdad durante este período, tanto en Oriente Medio como en partes de Europa occidental, parece estar parcialmente influido por un aumento de la densidad de población.

Los mecanismos de control a menudo implicaban violencia. La posibilidad de utilizar caballos, y en menor medida, camellos, como instrumentos de guerra determinó el éxito de conquistas que alterarían el patrón de asentamientos en Eurasia a finales del Neolítico. Esto explicaría, al menos parcialmente, cómo 30 imperios o grandes estados que surgieron entre el 3000 y el 600 a. C. se encontraron en el Viejo Mundo, donde deambulaban estos animales.

En consecuencia, las tumbas con signos de riqueza se hicieron más abundantes en el registro arqueológico, como el famoso Amesbury Archer, encontrado tres millas al sureste de Stonehenge en 2002 (cerca de la actual Salisbury) y fechado en el 2300 a. Esta tumba incluye más artefactos que cualquier otro entierro británico de la Edad de Bronce. Además de numerosas puntas de flecha, tres cuchillos de cobre, cuatro colmillos de jabalí, dos muñequeras de piedra que protegían a los usuarios de las cuerdas de sus arcos y cinco vasijas que se ajustaban a la tradición del vaso campaniforme , había dos adornos dorados para el cabello: las piezas más antiguas hechas de este metal jamás encontradas. en las Islas Británicas.

La llegada del complejo Bell Beaker a las Islas Británicas está asociada con un reemplazo casi completo de la población local anterior y la posterior aparición de élites sociales.

El aumento de la desigualdad durante este período, tanto en Oriente Medio como en partes de Europa occidental, parece estar parcialmente influido por un aumento de la densidad de población. Esta correlación probablemente esté relacionada con una creciente complejidad en los modos de subsistencia, las redes comerciales y la organización política asociada con el crecimiento de la población.

Aunque los coeficientes de Gini más altos para sociedades pasadas determinados por el Instituto Santa Fe fueron similares a los encontrados en algunos países europeos actuales (por ejemplo, con valores de alrededor de 60 en Pompeya y Kahun, un asentamiento egipcio de la Dinastía XII), estos se mantuvo por debajo de los valores de las sociedades modernas más desiguales como China y Estados Unidos (con coeficientes de Gini de 73 y 85, respectivamente), que obviamente tienen mayor población.

Desde una perspectiva histórica, esto sugeriría que un aumento en el tamaño de la población genera una mayor desigualdad, un tema explorado por el economista Thomas Piketty en tiempos recientes, pero que probablemente tenga paralelos en las poblaciones de la Edad del Bronce.

En nuestras ciudades modernas, todos somos conscientes de que la ubicación, por ejemplo, cerca del centro de la ciudad, suele ser más importante que el tamaño.

Aún así, el coeficiente de Gini no siempre se puede aplicar ya que algunos asentamientos han crecido con el tiempo sobre la destrucción de los anteriores, amontonados unos sobre otros como las capas de un pastel. Muchos sitios antiguos posiblemente no podrían estudiarse en detalle. Por ejemplo, en Hisarlik, la antigua Troya, al menos 10 ciudades surgieron sobre sus predecesoras en solo 2000 años, lo que las hace bastante difíciles de desentrañar. Además de esta limitación, también ha sido objeto de debate si el coeficiente de Gini se puede transferir entre diferentes entornos culturales, geográficos y ecológicos para hacer comparaciones directas, ya que tales factores pueden influir de manera diferente en sus habitantes. Por ejemplo, un asentamiento establecido en un terreno irregular preferiría casas más pequeñas y verticales que uno que se extendiera sobre una vasta llanura.

La interpretación económica de los asentamientos pasados ​​​​ha recibido algunas críticas entre la comunidad arqueológica. Algunos argumentan que la calidad y la solidez de los materiales de construcción pueden ser tan importantes como el tamaño de las casas. En nuestras ciudades modernas, todos somos conscientes de que la ubicación, por ejemplo, cerca del centro de la ciudad, suele ser más importante que el tamaño. Finalmente, también se debe tener en cuenta la riqueza ostentosa (muebles opulentos, pinturas murales, mosaicos, etc.) que aún se pueden encontrar en algunas casas excavadas, como en Pompeya, aunque tales características no suelen estar bien conservadas.

Una forma de evitar estas limitaciones podría ser comparar los coeficientes de Gini con la llamada desigualdad en salud de cada población, ya que los restos humanos enterrados a veces se conservan mejor que los edificios. Existen varios indicadores esqueléticos (caries dentales, artrosis, traumatismos, carencias vitamínicas, etc.) que pueden reflejar el estado de salud de la población en cada periodo. Las frecuencias de estos marcadores patológicos son en general más altas durante los períodos de mayor desigualdad.

Por ejemplo, la excavación de 2006 a 2013 de cementerios como los cementerios de North Tombs en Amarna (un sitio del Antiguo Egipto que data de 1346 a. C.) demostró muertes a una edad temprana, principalmente de niños, adolescentes y adultos jóvenes, deficiencias dietéticas generalizadas e indicaciones de trabajos forzados, lo que sugiere el mal estado de salud y las condiciones de trabajo deficientes para la mayoría de esta comunidad urbana. Por ejemplo, el 16% de todos los niños menores de 15 años presentaban lesiones en la columna del tipo relacionado con el transporte de cargas pesadas; ninguno de ellos tenía ajuar funerario, y en ocasiones fueron enterrados junto con varios otros, con poca consideración por la disposición de los cuerpos, una imagen sombría que contrasta con las representaciones glamorosas de la familia del faraón en el estilo de Amarna.

Probablemente el cambio más llamativo que se observa es entre los cazadores-recolectores y los primeros agricultores de Europa.

Un indicador adicional sería la evidencia de una alta tasa de mortalidad infantil, aunque la preservación de restos óseos de niños es invariablemente más difícil que la de huesos adultos debido a procesos de conservación diferenciales, y esto podría representar un sesgo insalvable en los resultados. Los cambios en el estado de salud también se pueden utilizar para determinar las transiciones culturales y ancestrales. En este sentido, probablemente el cambio más llamativo que se observa es entre los cazadores-recolectores y los primeros agricultores de Europa. Estos últimos no solo muestran signos de peor salud, como caries, casi desconocidas para los primeros, sino también tasas de mortalidad infantil más altas e incluso una estatura más baja que los cazadores-recolectores anteriores.

En correlación con esta información, los desarrollos recientes en el análisis de isótopos estables de las proporciones de carbono y nitrógeno en el colágeno óseo pueden proporcionar información sobre el estado nutricional y los patrones de movilidad asociados con individuos específicos. Por ejemplo, el análisis de un entierro de alto estatus en Helmsdorf, Alemania, relacionado con la cultura Únêtice, mostró que esta persona tenía una mayor ingesta de proteínas que otros compañeros contemporáneos, lo que sugiere también que la dieta puede ser tanto un indicador del estatus social como es en las sociedades actuales.

La clave para comprender el panorama social del pasado es que los cementerios antiguos pueden proporcionar no solo indicadores potenciales de desigualdad en forma de bienes funerarios e incluso estados de salud diferenciales, sino también material genético preservado dentro de los restos humanos. La información recuperada de su ADN se puede utilizar, por primera vez, para correlacionar la ascendencia con el poder social en cada período. Además, un aspecto crucial de la acumulación de poder es la posibilidad de legar riqueza a los parientes biológicos, algo que también puede probarse a través de la interfaz entre la genética y la arqueología, que nos permite revelar los vínculos familiares.

Al igual que los bienes funerarios, un lugar de descanso privilegiado también podría servir como marcador de estatus. Hace unos 6.500 años, surgió el fenómeno de la construcción de grandes estructuras funerarias de piedra, conocidas como tumbas megalíticas, principalmente en la costa atlántica de Europa, y culminó en los grandes complejos de tumbas de paso como Newgrange en Boyne Valley (Irlanda), que tiene un montículo casi 300 pies (91 m) de diámetro y 50 pies (15 m). El origen y significado de estos monumentos, que requirieron una fuerte inversión en mano de obra, ha sido objeto de debate durante más de un siglo, al igual que la organización social de las comunidades campesinas que los construyeron. El análisis genético de dos docenas de individuos encontrados en varias tumbas megalíticas desde Escandinavia hasta las Islas Orcadas e Irlanda arrojó algunas pistas sociales interesantes .

En algunos lugares, especialmente en las Islas Británicas, más hombres que mujeres fueron enterrados en estos lugares preeminentes, lo que indica un sesgo sexual. De acuerdo con esta observación, la descendencia de la mayoría de los individuos con vínculos de parentesco podría rastrearse a través de la línea paterna. En un caso, fue posible encontrar dos machos emparentados enterrados en dos megalitos diferentes a poco más de una milla de distancia (Primrose Grange y Carrowmore en Irlanda), lo que indica una expansión geográfica de estas familias dominantes. Los análisis genéticos de los restos óseos descubiertos dentro de la cámara más intrincadamente construida de la tumba del corredor de Newgrange revelaron que pertenecían al hijo incestuoso de un hermano y una hermana (o un padre y un hijo) y, por lo tanto, una cuarta parte de su genoma no tenía variación genética.

Las sociedades han sido capaces de evolucionar y cambiar sus estratificaciones sociales

Este tipo de descendencia de primer grado es extraordinario, ya que solo se ha citado en familias reales del pasado encabezadas por reyes-dioses como los faraones egipcios que buscaban mantener un linaje dinástico puro. (Se sabe, por ejemplo, que Akhenaton se casó con su hija mayor, Meritaten, y mucho más tarde, Ptolomeo II se casó con su hermana, Arsinoe II, de ahí su apodo, "Filadelfo" o "amante de los hermanos".) Se ha sugerido que esto La élite neolítica puede haber afirmado poseer poderes divinos para asegurar la continuidad de los ciclos agrícolas manteniendo los movimientos del Sol en marcha.

Los hallazgos respaldan la idea de que estas comunidades neolíticas estaban estratificadas socialmente y que las estructuras de piedra maciza se usaban para enterrar a los miembros patrilineales transgeneracionales de estos clanes. Quizás igualmente interesante es el hecho de que en un caso los familiares estuvieron separados por hasta 12 generaciones, lo que apunta a una estabilidad inusual a lo largo del tiempo tanto de la tradición funeraria como de la sociedad estratificada en la que vivían.

Hemos visto varios estudios de casos de desigualdades pasadas que correlacionan la arqueología funeraria con la genética que quizás ya no se apliquen hoy, donde las regulaciones legales (y también el aumento exponencial de las cremaciones) representan un cierto grado de estandarización en las prácticas funerarias. Sin embargo, una tendencia opuesta podría moldear el futuro de la arqueología de la muerte : la tendencia hacia ataúdes personalizados, memoriales funerarios no convencionales y ajuares funerarios especiales. De una forma u otra, la arqueología mortuoria siempre será un subcampo importante de esta disciplina, y necesitará apoyarse en las ciencias duras como la genética y la medicina forense.

Quizás una conclusión alentadora es que, a pesar de lo que hemos visto en la arqueología de la desigualdad pasada, las sociedades han podido evolucionar y cambiar sus estratificaciones sociales. Un ejemplo es Islandia: el país se ha convertido en una de las sociedades más igualitarias del mundo. En 2018, Islandia aprobó una ley que establece que todas las empresas que empleen a más de 25 personas tendrán cuatro años para garantizar un pago igualitario porque, según el jefe de la Unidad de Igualdad del Ministerio de Bienestar de Islandia, "la igualdad no se logrará por sí sola, solo de abajo hacia arriba".