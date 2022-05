La eterna pelea entre el futbolista y la panelista, inició un nuevo capítulo después de que Cinthia lograse renovar en la Justicia la medida cautelar restrictiva, que impide su ex se le acerque, por los hechos de violencia denunciados.

Ahora, a razón de eso, parece que Defederico, cuando devuelve a sus hijas al hogar donde viven con su madre, no las lleva hasta la casa sino que las pretende abandoar en la puerta del barrio privado.

Fernández explicó a LAM que: Cuando yo renuevo la cautelar y se la notifican, él se puso como loco. En la cautelar anterior nuestros abogados acordaron que como nosotros no nos podemos encontrar, él puede ingresar hasta mi casa a retirar a las nenas, solo que tiene que haber un intermediario. Ahora se le cantó no ingresar más al barrio y me dijo 'yo las llevo a las nenas, yo las voy a buscar al colegio y hago lo que tengo que hacer con ellas, y las dejo en la puerta de tu barrio. Fijate vos cómo te arreglas para ir a buscarlas, porque yo no ingreso más'. Yo no estoy en mi casa y la intermediaria legal es mi mamá, que acaba de salir de una operación en la que le sacaron un tumor del ojo".

Además se puso firme y dijo: "Yo no voy a permitir de ninguna manera que mis hijas pasen por tener que bajarse de un auto y preguntarme por qué no puedo ingresar con el auto, por qué tienen que caminar y cargar con las mochilas. No lo voy a permitir, sobre mi cadáver va a pasar eso", sentenció furiosa.