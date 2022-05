Amber Heard acusó a Johnny Depp de ser un "monstruo" autodenominado, golpeándola repetidamente durante ataques de celos inducidos por las drogas, rompiendo muebles y, en un momento, agrediéndola sexualmente en lo que ella describió como una "búsqueda de cavidad" en busca de cocaína. ella se había escondido de él.

Heard subió al estrado de los testigos en un tribunal de Virginia el miércoles por la tarde durante la demanda por difamación de Depp en su contra, un momento decisivo para los actores en un juicio de cuatro semanas que hasta ahora se había centrado en gran medida en la versión de los hechos de Depp durante sus turbulentos 15 años. -mes matrimonio.

Ella describió cómo durante un fin de semana con amigos en mayo de 2013, Depp rasgó su vestido, le arrancó la ropa interior y le metió los dedos “dentro” de ella. “Él procede a hacer una búsqueda en la cavidad”, dijo. “Está buscando sus drogas, su cocaína”.

Anteriormente en la audiencia, la psicóloga Dawn Hughes testificó que Heard le dijo que Depp le había metido los dedos en la vagina para buscar cocaína.

En un momento de su relación, Heard también alegó durante su declaración como testigo que Depp la sujetó por el cuello y le advirtió que podía “matarme”.

Hablando en la audiencia, dijo: “Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto… es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo, escuchar a personas que conocía, algunas bien, otras no, mi ex esposo con quien compartí una vida, hablan de nuestras vidas en la forma en que lo han hecho”.

Añadió: "Esta ha sido una de las cosas más dolorosas y difíciles que he pasado, sin duda".

Heard describió las actividades típicas de su crianza en Texas, que van desde domar caballos hasta trabajar en la empresa constructora de su padre, donde contestaba teléfonos, luego trabajó en una agencia de modelos, donde ganó lo suficiente como para que le tomaran fotografías profesionales, y su mudanza a Hollywood. .

“Pasé de un papel un poco más grande a un papel un poco más grande, y trabajé duro”, dijo Heard.

Conoció a Depp cuando audicionó para The Rum Diary de Bruce Robinson. “Yo era el niño soñado, eso es lo que me dijo”, testificó Heard. Durante el rodaje en Puerto Rico en 2011, los actores estaban programados para besarse. “No se sentía como una escena normal en el trabajo, las líneas estaban borrosas. Me agarró la cara, me atrajo y realmente me besó”.

Se le preguntó a Heard si usaba la lengua. "Sí", dijo ella. En su tráiler, dijo, “él tomó la parte de atrás de mi bata con su bota y yo me di la vuelta y me reí … Me empujó juguetonamente sobre esta cama, sofá. Juguetona y coqueta.

“Y él dijo, 'mmm'. Y como que levantó las cejas así”. La seducción de Depp continuó, dijo, con Heard "rechazándolo". Después de que se completó la filmación, dijo, se separaron. “Ambos estábamos en una relación. Fue intimidante, y nos fuimos por caminos separados”.