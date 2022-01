Tanta competencia con un argentino y Cristiano Ronaldo terminó enamorado de una argentina: Georgina Rodríguez que además de ser la esposa del tremendo goleador portugués es hoy una empresaria del mundo de la moda reconocida a nivel europeo.

Pero sus familiares, quienes la criaron en nuestro país, dicen sentirse abandonados por Georgina, especialmente desde que conoció a CR7.

Jesús Hernández, tío de la esposa de Cristiano, dio una entrevista para el períodico inglés The Sun y explicó: “Puede que se sienta avergonzada y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo”, se despachó.

Hernández aseguró además que: "Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país”, dijo, amargado.

Jorge Rodríguez, el padre de la actual empresaria, era futbolista y fue apresado en España por narcotráfico, por lo cual quedó al cuidado de su tío. Luego, Rodríguez fue extraditado a la Argentina donde falleció. Esa fue otra de las quejas del tío.

"Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: ‘Tiene a las mujer más malvada a tu lado’ y ‘Si quieres saber más, contáctame y te lo diré”, dice Hernández haberle escrito al goleador, que obviamente, no le respondió.