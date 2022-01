Biólogos de la Universidad de Hawái y el Muséum National d'Histoire Naturelle de París han detectado que la Tierra está viviendo la Sexta Extinción Masiva si se tiene en cuenta la desaparición de invertebrados. Así lo demuestran los datos de la investigación que han llevado a cabo y que han publicado en la revista científica Biological Reviews, donde además informan que esta extinción se debe en su totalidad a la acción humana.

Robert Cowie, autor principal de la investigación, asegura que "las tasas de extinción de especies aumentaron drásticamente y la disminución de la abundancia de muchas poblaciones de animales y plantas está bien documentada, pero algunos niegan que estos fenómenos equivalgan a una extinción masiva". Una negación que, en su opinión, "se basa en una visión sesgada de la crisis que se centra en los mamíferos y las aves e ignora a los invertebrados, que por supuesto constituyen la gran mayoría de la biodiversidad".

Extrapolando los resultados recogidos sobre los caracoles terrestres y las babosas, los autores de la investigación estiman que desde el año 1500 la Tierra habría perdido entre el 7,5 y el 13% de los dos millones de especies conocidas en el planeta.

Es decir, habrían desaparecido entre 150.000 y 260.000 especies en 500 años. Esto, según los expertos, sería solo el inicio. "Incluir a los invertebrados fue clave para confirmar que efectivamente estamos presenciando el inicio de la Sexta Extinción Masiva en la historia de la Tierra", explica Cowie.

No obstante, no está sucediendo de la misma manera en todas las partes del mundo. La diferencia entre el océano y la tierra es grande (las especies marinas están amenazadas, pero no tanto como las terrestres), pero también varía en función de si las especies son insulares o continentales (las primeras están más afectadas) e incluso entre plantas y animales (la tasa de extinción de las plantas es menor).