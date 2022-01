Evan Rachel Wood acusó al músico de rock Marilyn Manson de violarla en el set donde se grabó el video musical de su sencillo de 2007 Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand).

En Phoenix Rising, un nuevo documental sobre su vida y carrera que se estrenó en el festival de cine de Sundance de 2022, Wood dijo que durante una "escena de sexo simulada" discutida anteriormente, Manson "comenzó a penetrarme de verdad" una vez que las cámaras estaban grabando. “Nunca había estado de acuerdo con eso”, dijo.

La actriz adujo que le dieron de beber absenta en el set del video, en el que interpreta a un personaje con el estilo de Lolita, y apenas estaba consciente para objetar las supuestas acciones de Manson.

Wood dijo que “nunca había estado en un plató tan poco profesional en mi vida hasta el día de hoy. Era un completo caos y no me sentía segura. Nadie me estaba cuidando”. Dijo que no sabía cómo defenderse a sí misma o decir que no "porque me habían condicionado y entrenado para nunca responder, solo para seguir adelante" y afirmó que la tripulación "estaba muy incómoda y nadie sabía qué hacer".

Ella dijo que el presunto incidente la hizo sentir “repugnante y como si hubiera hecho algo vergonzoso. Me obligaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos. Fue entonces cuando se cometió el primer crimen contra mí y esencialmente fui violada en cámara”.

Dijo que Manson le dio instrucciones “muy claras” sobre cómo debería describir el video a los periodistas. “Se suponía que debía decirle a la gente que pasamos este gran momento romántico y nada de eso era verdad”, dice ella.

Manson, sin embargo, bromeó con los medios con la idea de que había algo de verdad en el aparente "realismo" del video.

Wood acusó previamente a Manson, con quien estuvo en una relación de 2007 a 2010, de acosarla cuando era adolescente y dijo que “abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera”. Wood conoció a Manson en 2006. Ella tenía 18 años, él 38.

Ella se encuentra entre varias mujeres, incluida la actriz de Game of Thrones Esmé Bianco , que han acusado a Manson de violencia sexual y física con tortura .