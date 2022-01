La actriz Thelma Fardín, quien denunció a su colega Juan D'arthés por violación, cuando ella solo tenía 16 años, en una gira de la tira Patito Feo en Nicaragua, fue entrevistada por Alejandro Fantino en el programa Intratables.

La actriz expresó que: "Pagué, pago, y espero dejar de pagar en algún momento, un costo muy alto por la decisión que tomé”. Agregó que "Hace tres años calendario que vengo batallando. 3000 años cuerpo. Lamentablemente, todavía mi vida está signada por esto. Necesito que termine, que llegue a un punto final, a una conclusión”, afirmó.

Por otra parte, aseguró que la denuncia contra D'arthés la esta afectando también laboralmente: “Como laburo desde muy pequeña conozco a mucha gente que me quiere y que están en esas mesas donde se toman decisiones. Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema".

Respecto de porque tomó la iniciativa de denunciar los hechos, explicó que: "Si deseo tener hijos, con mis sobrinas tengo la necesidad de decirles que este mundo es injusto, funciona mal y está patas para arriba, pero te juro que hice todo lo que pude, todo lo que estaba a mi alcance", concluyó.