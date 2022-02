Elina Costantini declaró que ama a los “haters", los odiadores de las redes

Elina Fernández de Constantini, tiene desconcertado a su psicólogo, porque según dice, ama a los "haters", los odiadores de redes sociales, que la atacan por la diferencia de edad con su marido, Eduardo Constantini.

A partir de la difusión del romance entre ambos la diferencia de edad pasó a ser uno de los objetivos principales de los odiadores: el tiene 75 años y ella, apenas 31.

En una entrevista con el diario La Nación, Elina fue contundente al respecto: "A mí no me importa lo que digan y adoro romper todo tipo de prejuicios. No me hago cargo de los demás porque cada uno vive como puede. ¡Amo a los haters! Me encantan. Lo juro. Tanto que mi psicólogo no lo puede creer. Es que me pongo a pensar y la verdad... pobres. El tiempo que pierden. Dejan su vida de lado para criticar a alguien que no conocen. O crean un Instagram trucho, lo que sea. Me parece que si me dedican tanto esfuerzo es porque estoy existiendo. Es muy impresionante porque incluso se arman peleas en las redes. Realmente no me molestan. Que expresen tranquilos lo que sienten", aseguró la esposa del empresario.