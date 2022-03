El drama de Anna Khobta, nacida en Ucrania, vive en Argentina y su hermano es prisionero

Anna Khobta nació en Odessa, Ucrania, pero a los 7 años sus padres la trajeron con ellos a vivir a la Argentina. Su papá ruso, y su mamá ucraniana, tienen más de 40 años de amor. Anna nació en nuestro país, se recibió de abogada y de traductora pública. Pero parte de su familia, entre ellos su hermano mayor Sasha, quedó en Ucrania.

Hace solamente unos días, en las afueras de Kiev un grupo de soldados rusos lo secuestro, pese a no estar armado. Sasha había salido de su escondite buscando señal en el teléfono para avisarla a Anna que estaba bien. Se hallaba en un sótano desde hacía días y quería reportar que no le había pasado nada. Y cuando salio le paso.

Desde entonces, Anná está desesperada, buscándolo. Escribió en su cuenta de Instagram: "Para quienes no conocen mi historia, soy Anna y tengo 29 años. Nací en Odessa – Ucrania en el año 1992, un país que tan solo un año antes había logrado su independencia, libertad y soberanía. Soy la menor de tres hermanos. A mis 7 años, mis hermanos ya eran mayores de edad y por cuestiones personales, mis papás tuvieron que tomar la decisión de emigrar a la Argentina conmigo.

Fue así que en el año 2000, sin hablar el idioma, desconociendo por completo la cultura, nos convertimos en 3 ucranianos perdidos en Buenos Aires.

Fue muy duro adaptado a semejante cambio, los que me conocen saben que realmente lo fue, todo lo que pasaron bueno y malo, pero también saben que me enamoré perdidamente de la Argentina.

¿Acaso me olvidé de Ucrania? Jamás podría, desde el día uno, mi vida está dividida en dos partes. Adentro de casa, con mamá y papá solo se hablan los idiomas nativos (ucraniano y ruso), se come la comida típica, se leen los autores y se escucha la música nativa.

Fuera de casa, soy otra Anna, la que habla español sin acento, la que desde que tiene 12 años está enamorada de la UBA, que lee muchos autores argentinos, escucha cumbia, la que no puede vivir sin el mate y sobre todo para sorpresa de muchos, resulta que es peronista.

Soy ambas cosas, argentina y ucraniana. Ambos lugares son mis lugares, mis países. El que tenga alguna duda, no me conoce en absoluto.

Gracias a Dios, hoy 24/2/22 estoy sana y salva en mi casa de Buenos Aires redactando esto. Sin embargo en Kiev, está mi hermano Sasha, el que ven en la foto, quien a las 2 am me mandó un mensaje diciendo “Rusia nos invadió, estamos escondidos”.

Unas horas más tarde dijo “Estamos en camino a un bunker” desconociendo si mañana va a estar vivo, simplemente porque hoy a la madrugada Rusia estaba invadir MI UCRANIA! 💔

Me escribieron muchas personas hoy. Demás está diciendo, que fueron mensajes de mucho amor y sobre todo apoyo. A cada uno de ustedes les agradezco muchísimo y les pido que con su granito de arena repudien esta guerra, para que cese de inmediato.

¡Gloria a Ucrania! Слава Україні!".

Hace solamente 5 días, Sasha cumplió 40 años y Anna lo saludó por la misma red: "Felices 40 Sasha, te mandé un chat para saludarte, pero no te llega. Ya me estoy acostumbrando a que son cosas que pasan en una guerra.

Yo se que sabés, que te saludamos todos en casa aunque no puedas leernos hoy y que cuando termine esta guerra nos vamos a poder ver, voy a poder decirtelo en persona y mostrar todo lo que fui haciendo para apoyar Ucrania.

Te amo hoy y siempre!".

Pero su hermano no recibió el mensaje. Hace dos días, supo que salió de su escondite buscando señal de celular, para avisar que estaba bien. Su cuñada, esposa de Sasha, llegó a contarle que lo secuestraron soldados rusos, lo golpearon, le colocaron una bolsa negra en la cabeza y se lo llevaron.

"Llevamos 18 días de guerra. Putin no desiste y se siguen cobrando vidas cada minuto que pasa. A mi no me vengan a decir que es una "operación especial" porque en este caso me toca de manera directa y veo cada detalle. Ayer tomé conocimiento de que el 5/3 a mi hermano se lo llevaron los soldados rusos. Si, así como lo digo, tomaron a un civil, le revisaron el teléfono, lo golpearon frente a su mujer y un nene muy chico, le pusieron una bolsa en la cabeza y se lo llevaron.

Al día de hoy no sabemos nada de él, qué otro ejemplo tengo que dar para que nos ayuden a frenar esto? Ni hablar de la cantidad de niños que se quedaron sin padres, la gente mayor completamente perdida y en shock. Los hospitales, los jardines, las casas civiles, todo completamente destrozado".

Una drmática historia de la guerra en Uncrania que se vive en Argentina. Anna busca cualquier información sobre su hermano y difunde su Instagram @annakhobta .