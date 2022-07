Camila Homs habló sobre la posibilidad de que De Paul no pueda jugar el Mundial

La modelo Camila Homs y el futbolista de la Selección Rodrigo de Paul, se encuentran medio de un conflicto por división de bienes y cuota alimentaria de sus pequeños hijos. Esto, podría implicar que se aplique un reglamento de FIFA que impide que los futbolistas que son deudores de cuota alimentari,a jueguen el Mundial.

Al respecto se expresó ayer Camila: "Ojalá que se solucione todo cuanto antes, sé que es algo que él anhela un montón”, dijo y agregó: "Lo respeto y lo quiero porque es el padre de mis hijos. Nunca desearía ni quisiera hacerle daño, por así decirlo. Ni dejaría que deje algo de hacer que sé que es un montón para él. Sueña con eso. Ojalá que las cosas se puedan arreglar antes”, explicó.

De todos modos, lo que hizo Homs no fue negar que sea deudor, sino desear que el problema entre ellos se arregle antes, es decir, De Paul tiene cosas que arreglar con su ex, si quiere no correr riesgos de perderse el máximo evento del fútbol.