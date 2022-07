INFORME BBC. Muchos trabajadores admitirían que se toman un descanso del trabajo para navegar por Instagram , comprar un nuevo par de zapatillas o incluso navegar por una nueva aplicación de citas . Pero, ¿qué pasa con ver pornografía? Ciertamente es un tabú, pero los psicólogos, las plataformas de contenido para adultos y los expertos en seguridad cibernética creen que se ha vuelto más frecuente, ya que el acceso a la pornografía en línea se ha vuelto más fácil y popular .

Hay poca investigación académica disponible sobre la proliferación del consumo de pornografía durante la jornada laboral, pero algunas encuestas realizadas en los últimos años sugieren que no es raro, lo que puede sorprender a algunos trabajadores. Una encuesta global de 2000 personas para Sugarcookie, una revista digital de estilo de vida, reveló que más del 60% de las personas encuestadas habían visto pornografía en el trabajo . Y más de la mitad de los trabajadores remotos admitieron ver contenido para adultos en dispositivos que también usaban para tareas relacionadas con el trabajo, en una encuesta de 2020 para el gigante de la seguridad Kaspersky.

La investigación global del año pasado para Pornhub, el sitio de entretenimiento para adultos más grande del mundo, respalda la idea de que las personas miran contenido durante las horas de trabajo . Según los datos, mientras que de 2200 a 0100 era el horario más común para ver pornografía, 1600 era el segundo horario más popular. Si bien algunos creen que la visualización durante el día puede estar relacionada con la tendencia del trabajo remoto (más sobre esto más adelante), los datos del sitio sugirieron un pico similar a media tarde incluso antes de la pandemia .

Los informes de los medios de comunicación de alto perfil sobre personas atrapadas viendo pornografía durante las horas de trabajo han resaltado la conciencia de su prevalencia. Estos van desde el parlamentario británico Neil Parish que renunció en abril después de ver contenido para adultos en su teléfono en el parlamento, hasta un guardia de prisión sueco al que le quitaron el salario por mirar pornografía en el trabajo y un ingeniero de una aerolínea australiana que fue despedido por acceder a contenido para adultos en un tableta propiedad de su empleador.

Dado el alto riesgo de castigo si son vistos, es justo preguntarse por qué exactamente las personas podrían optar por ver pornografía en el trabajo o en los dispositivos de la empresa. Además, tanto los expertos como los jefes están haciendo preguntas sobre si el trabajo remoto está afectando la tendencia y qué impacto está teniendo en los empleados y las empresas.

Las razones por las que los empleados ven porno

La investigación psicológica sugiere que las razones más comunes por las que las personas miran pornografía son porque están aburridas o porque quieren distraerse de otras emociones. El contenido para adultos también se usa para la fantasía (experimentar o presenciar cosas que no están disponibles en tu propia vida sexual); curiosidad y autoexploración (comprensión de sus propios deseos personales); y, por supuesto, para el placer sexual personal.

Según Craig Jackson, profesor de psicología de la salud ocupacional en la Universidad de la ciudad de Birmingham, Reino Unido, casi todos estos factores influyen en las personas que acceden a la pornografía en el lugar de trabajo. Pero Jackson dice que es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas que ven material para adultos en espacios de trabajo físicos no tienden a usarlo de la misma manera que lo harían en casa.

"Creo que tenemos esta opinión de que si alguien accede a la pornografía en el trabajo, de alguna manera se está masturbando en secreto en el escritorio o está desapareciendo en los baños para masturbarse", dice. “Es más una distracción”.

En particular, dice, los empleados descontentos pueden usar la pornografía como una forma de "alivio del estrés o un mecanismo de afrontamiento". “Muchos trabajadores de las organizaciones se sienten sin rostro. En ausencia de un buen liderazgo, se sienten ignorados, infrautilizados, desafiados, promovidos... y [la pornografía] se convierte en una forma de lidiar con lo mundana y desagradable que es la realidad de su trabajo".

Para algunos, la elección de ver pornografía en el trabajo también puede ser una búsqueda de una sensación de victoria o rebelión contra un empleador insatisfactorio. En tiempos analógicos, recuerda Jackson, no era raro que el personal descontento se escabullera para leer predicciones de carreras de caballos en el periódico durante media hora. Ver pornografía, dice, "es una especie de versión digital de eso, porque no solo estás robando tiempo de trabajo, sino que también estás haciendo algo en línea que es tabú y que [sabes] que no puedes hacer".

Pero incluso el personal que disfruta de su trabajo puede verse tentado a acceder a la pornografía, añade Paula Hall, terapeuta de adicciones y portavoz del Consejo de Psicoterapia del Reino Unido. Ella dice que la pornografía a veces se usa como un "sistema de recompensas" por parte de los empleados de alto rendimiento. “Acaban de conseguir una venta, ganaron, acaban de terminar un trabajo en línea y es una delicia”, explica. “Podríamos tomar una taza de café y un pastel… alguien más podría ver pornografía”.

Finalmente, a pesar de que muchas empresas han aumentado la seguridad de TI en los últimos años, los hábitos de pornografía en la oficina pueden desarrollarse simplemente porque las computadoras y los servidores del trabajo no son lo suficientemente inteligentes como para detectarlos, dice Jackson. “Muchos trabajadores han descubierto que el sistema de TI de su organización para monitorear y bloquear contenido de material para adultos no es nada sofisticado”, dice. “Como muchas cosas en psicología, si lo haces y te hace sentir bien y no hay consecuencias negativas inmediatas, lo vas a hacer una y otra y otra y otra vez”.

¿Un efecto de teletrabajo?

Por supuesto, cambiar una hoja de cálculo por un desplazamiento a través de contenido para adultos es mucho más fácil de hacer si está trabajando desde casa, en lugar de una fábrica o una oficina de planta abierta. No hay riesgo de que un colega eche un vistazo a su navegador, y puede acceder a él en sus propios dispositivos a través de una red wifi privada, desconectado de cualquier servidor de trabajo.

Como era de esperar, el tráfico global a los sitios pornográficos se disparó cuando muchos trabajadores cambiaron a trabajar desde casa durante el comienzo de la pandemia, y la investigación académica concluyó que esto se debió en parte a los altos niveles de estrés y aburrimiento , junto con el aislamiento social. Sin embargo, en octubre de 2020, según un estudio basado en una encuesta autoinformada, el uso de la pornografía había regresado en gran medida a los niveles previos a la pandemia .

Hoy, si bien no hay nuevos datos sobre el consumo de pornografía vinculado al trabajo remoto, Hall cree que la capacidad de ver pornografía en casa durante el horario laboral habitual puede haber afectado los hábitos de visualización de pornografía de algunas personas, gracias a los límites borrosos entre el trabajo y el tiempo libre.

Hall informa haber visto un número cada vez mayor de clientes que han desarrollado adicciones a la pornografía mientras trabajaban desde casa desde la pandemia, a menudo con un impacto dañino. "Es tan común en mi grupo de clientes... personas que luchan por completar las tareas a tiempo debido a que ven pornografía, o descubren que trabajan hasta las 2 a. m. para cumplir con una fecha límite porque pasaron el día en línea en salas de chat de sexo".

Wendy L Patrick, abogada litigante de carrera con sede en San Diego que escribe sobre crímenes y violencia en el lugar de trabajo, está de acuerdo. “Ver pornografía es mucho más fácil a puerta cerrada y mucho más fácil en casa que en la oficina”, dice ella. “El trabajo remoto ha proporcionado más tiempo, espacio y falta de responsabilidad para los empleados”.

Pero otros no están convencidos de que la pandemia haya cambiado significativamente la navegación diurna de las personas. Jackson señala una investigación que sugiere que muchos trabajadores remotos e híbridos compensan en exceso la mayor flexibilidad , tomando menos descansos que cuando estaban en la oficina a tiempo completo. “No creo que trabajar desde casa de repente nos haya convertido a todos en un montón de comerciantes pornográficos oportunistas, porque estamos demasiado ocupados trabajando”, argumenta. “La única diferencia es, por supuesto, que lo que hago en mi proveedor de servicios de Internet en casa no es asunto de mi empleador. Entonces, siempre existe la tentación ahí”.

Un impacto 'tóxico'

Es probable que la mayoría de los empleadores todavía clasifiquen ver pornografía en el trabajo o en los dispositivos de la empresa como mala conducta grave, dice Jackson. En la mayoría de los casos, dice que es probable que se despida a la gente o se le pida que se vaya en silencio. De hecho, después de estudiar abundantes casos de tribunales laborales en el Reino Unido y asistir a conferencias globales sobre el uso de la pornografía en el trabajo, dice que "nunca ha conocido un caso en el que alguien haya accedido a material para adultos en el lugar de trabajo y haya terminado bien".

El mejor escenario para aquellos que son descubiertos, dice, es si pueden demostrar una dependencia con la que su empleador simpatiza, y se les ofrece asesoramiento o terapia como requisito previo para mantener su trabajo.

Patrick argumenta que el consumo de pornografía por parte de los empleados durante el horario de oficina también puede tener un impacto más amplio en las organizaciones, como contribuir a culturas de trabajo tóxicas . “La pornografía a menudo incluye guiones sexuales deshumanizantes”, dice ella. “Internalizar esta orientación a través de la exposición repetida puede disminuir el disfrute y la productividad de las relaciones laborales, lo que a veces conduce a interacciones insensibles e inapropiadas”.

En el peor de los casos, dice, esto podría conducir al acoso sexual, particularmente hacia las mujeres. Jackson dice que su investigación sobre los tribunales laborales también indica que hay un número creciente de casos en los que las experiencias laborales de las mujeres se han visto afectadas por "actitudes masculinas hacia la pornografía, compartir pornografía o dejar que la pornografía se escape accidentalmente para que otras personas la vean".

Algunos incluso creen que la producción y las ganancias podrían verse afectadas por los hábitos de visualización de pornografía de los empleados. Ya existe un cuerpo de investigación psicológica que indica que tener un comportamiento poco ético en el trabajo puede ser una pendiente resbaladiza que conduce a hábitos cada vez más riesgosos.

Jackson también señala un artículo reciente revisado por pares publicado en el Journal of Business Ethics, por investigadores de la Universidad Brigham Young, un centro educativo afiliado a la iglesia en Utah. Los experimentos de los académicos incluso sugirieron un vínculo directo entre el uso de pornografía en el lugar de trabajo y otros comportamientos comerciales intencionales poco éticos , como empleados que "eluden y mienten" sobre la cantidad de trabajo que han realizado. Sin embargo, la investigación de Jackson indica que algunos de los que usan pornografía en el trabajo en realidad compensan en exceso sus hábitos, en lugar de volverse menos productivos. “Hacen más trabajo para justificar el uso de la pornografía. Es bastante interesante. Hay una compensación moral”.

¿Un futuro más tolerante?

Si bien el uso de pornografía durante las horas de trabajo rara vez parece estar exento de riesgos, Hall argumenta que existe la necesidad de una aceptación más matizada de la tendencia. En lugar de simplemente "demonizar" a quienes ven pornografía en el trabajo, pide una mayor apertura sobre su impacto potencial, en una línea similar a las campañas históricas de información sobre los peligros de beber durante las horas de trabajo .

Hoy en día, es posible que algunos trabajadores sigan optando por tomar una copa de vino ocasional a la hora del almuerzo, pero la mayoría de las personas son conscientes de que hacerlo con demasiada frecuencia podría afectar el rendimiento y que las cosas han ido demasiado lejos si esconden botellas debajo de los escritorios. Con la pornografía, también se trata de "educar a la gente sobre los riesgos, para que la gente pueda tomar una decisión informada", dice Hall. Esto, argumenta, debería ayudar a las personas a reconocer si su uso de la pornografía se está convirtiendo en el tipo de dependencia que podría afectar los plazos de trabajo o las relaciones.

Mientras tanto, Jackson dice que a los gerentes de empresas donde se sabe que prevalece ver pornografía se les recomendaría que analicen más ampliamente la cultura y los beneficios de la empresa. “Si los lugares de trabajo fueran atractivos y el personal se usara de manera más amplia, podríamos encontrar que las personas no necesitarían usar la pornografía como una forma problemática de hacer frente al mundo laboral”.

Cuando se trata de trabajo remoto, Hall cree que los límites borrosos entre nuestro hogar y la vida privada significan que probablemente haya una tolerancia creciente para que los trabajadores se tomen un tiempo libre para ver contenido para adultos. Y siempre que se haga con un dispositivo personal y no afecte el desempeño o las interacciones del personal, considera que esto es mucho menos problemático en comparación con ver pornografía en espacios de trabajo físicos. “Lo que alguien haga en su descanso para tomar café en la privacidad de su propio hogar seguramente depende de ellos”.

Pero, agrega, ciertamente es diferente en un espacio de trabajo compartido, y como lo demostraron los eventos recientes, ver pornografía en el trabajo sigue siendo un tabú.