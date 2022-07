Una modelo de Onlyfans dice que fue engañada por un futbolista del Chelsea

La modelo italiana de Onlyfans, Paula Saulino, hizo una fuerte denuncia contra un futbolista al que motió mencionar, por haberla engañado amorosamente y luego haberla abandonado.

Según la denuncia pública: "Llore toda la noche después de ese abuso. Siempre pienso en eso y todavía lloro, me sentí usada y humillada. Realmente me gustaba. La forma en que me canceló por teléfono. Me hizo amarlo y me trató muy mal. No sé si estaba más triste o enojada. Empecé a verlo por primera vez como realmente es, un mal tipo, un mentiroso. Él me usó y engañó a su novia. ¿Qué clase de hombre es este?", se preguntó Paola.

Aparentemente, el futbolista habría cortado con ella repentinamente y la habría "gostheado". Saulino indicó además que: "Tengo dinero, trabajo, gano y soy una chica muy independiente y no busco a alguien que pague mis cuentas. Estoy buscando a alguien a quien amar y ser amado", aclaró, por las dudas.

La modelo se había hecho famosa cuando ofreció realizar un tour mundial de sexo oral para agradecerles a los hombres que votaron "no" a un referéndum a las reformas constitucionales en Italia en 2017.