¿Tienes la edad sexual que te corresponde por edad? ¿Quizás una edad más joven? ¿O en lo relacionado con el sexo eres "mayor" de lo que creías? ¡Averígualo con este test!

Seguí este test y averiguá cuál es tu edad sexual.

1. Imagina que te encuentras en una discoteca, bailando animadamente con un grupo de amigos, y se te acerca un hombre o una mujer muy atractivo/a que te mira como si le interesaras. Tú ¿cómo respondes?

Te encanta la situación y le sigues el juego (3)

No te gusta nada y te incomoda terriblemente (2)

No haces nada; como si no lo/la hubieras visto (1)

2. La opinión que uno/a tiene de sí mismo es muy importante, pues determina la autoestima, algo fundamental cuando hablamos de vivir experiencias en la cama. ¿Cómo consideras que eres tú?

Pienso que estoy muy bien. Me cuido y estoy de fábula (3)

Bueno... Me veo varios defectos. Vaya, ¡que podría estar mejor! (1)

Creo que me mantengo, sin verme perfecto/a ni feo/a. Hago lo que puedo por cuidarme (2)

3. El deseo sexual es un buen medidor de la edad sexual de cada persona. ¿Cada cuánto tiempo dirías que tienes ganas de mantener relaciones sexuales?

Unas dos o tres veces a la semana como mucho (2)

Bufff... A veces una vez por semana o ni eso (1)

Más de tres veces por semana, ¡eso seguro! (3)

4. Ahora, entremos en un tema un poco tabú. Muchas personas no lo dicen, pero les gusta ver pornografia o películas eróticas cuando, por ejemplo, se masturban. ¿Es tu caso?

No, jamás me ha gustado mirar este tipo de pelis (1)

La verdad es que sí, ¡me encanta y me excita un montón! (3)

A ver, reconozco que no me desagrada y que alguna que otra vez lo hago (2)

5. Cuando piensas en tu pareja, lo normal es que, si lo haces desde un punto de vista sexual, se te encienda la pasión. Pero, es posible que no siempre sea así. A ver, con sinceridad, si piensas en tu pareja en plan sexual...:

Hace ya algún tiempo que no me genera el deseo y la pasión que debería (1)

La verdad es que empiezo a imaginarme situaciones eróticas que me ponen mucho, muchísimo (3)

A veces, siento muchísima pasión, pero en otras ocasiones necesito fantasear con otras personas (2)

6. Ahora, intenta recordar las cosas que te pasan por la mente cuando sientes muchas ganas de tener sexo:

Bufff... Siempre suelo recordar alguna de mis fantasías favoritas, con mi pareja, con desconocidos/as... (3)

Me cuesta mucho dejarme llevar por la imaginación y, si no estoy en plena faena, raramente siento este deseo (1)

A veces, imagino situaciones ardientes, pero prefiero tener a la otra persona allí y no imaginar tanto (2)

7. Aunque sea en privado, ver secuencias de películas eróticas, ¿te incómoda?

La verdad es que sí, un pelín (1)

No, para nada. Incluso me dan ideas para llevarlas a la práctica con la pareja (2)

La verdad es que me gustan y, si puedo, me quedo un buen rato mirándolas (3)

8. ¿Acostumbras a tener fantasías sexuales?

Sí, casi siempre, y me gusta cumplirlas (3)

La verdad es que me cuesta. No, no suelo tener (1)

Buff, sí. Debo reconocerlo (2)

9. ¿en la cama la iniciativa de quién suele ser?

Mía (3)

De él/ella (1)

Depende. A veces de uno y a veces del otro (2)

A ver, tu edad sexual es...

Si tu puntuación es entre 11 y 19... ¡tienes más de 60 años!

Tranquilidad, no pasa nada por tener una elevada edad sexual. Mucha gente cuenta con un bajo deseo sexual, tiene pocas fantasías y le interesa más bien poco mantener relaciones sexuales. Ello no quiere decir que no se tengan o que no se disfrute con el sexo; simplemente quiere decir que el sexo no ocupa un lugar importante en tu vida.

Sin embargo, es posible que el problema sea que tienes una libido baja. Y, si este es el caso, debes saber que tiene solución, pues la libido puede aumentarse siguiendo métodos naturales.

Si tu puntuación es entre 20 y 28... ¡tienes entre 35 y 40 años!

¡Enhorabuena! La edad sexual comprendida entre los 35 y los 40 años se considera la ideal, pues, según los expertos, ello implica que te gusta el sexo sin ser una obsesión. Posiblemente seas una persona que se preocupa por sentirse bien, que se cuida y a quien le gusta sentirse atractiva y deseada.

Si tienes pareja, probablemente se sienta satisfecha contigo a nivel sexual, pues eres una persona activa en la cama y a quien no le da miedo experimentar. Eso sí, recuerda que es importante no caer en la monotonía y que a veces es bueno dejarse llevar por la innovación.

Si tu puntuación es de más de 28... ¡tienes entre 25 y 35 años!

Tener una edad sexual comprendida entre los 25 y los 35 años quiere decir que eres una persona a quien le gusta mucho el sexo, hasta tal punto que se puede considerar que tienes un impulso sexual excesivo. De ser así, es importante encontrar un equilibrio, pues la hipersexualidad puede acabar provocándote una insatisfacción sexual constante, preocupaciones y hasta aburrir a tu pareja.