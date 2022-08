Según un estudio pormenorizado de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, intitulado "Benefit or burden? Attraction in cross-sex friendship" o "¿Beneficio o carga? La atracción en la amistad entre sexos", no es posible la amistad genuina y desinteresada entre varones y mujeres heterosexuales.

Eventualmente, las hormonas, la pulsión sexual, la necesidad de protección o de contacto romántico inclinará a una de las partes hacia el otro. Hombres y mujeres tienen una percepción muy distinta de los mensajes que reciben del sexo opuesto.

De acuerdo con este análisis concienzudo, los hombres perciben opciones románticas de forma más frecuente que las mujeres. Es decir, son los hombres quienes más frecuentemente rompen el código amistoso para intentar lanzarse hacia el código amoroso.

La investigación mostró que en la amistad típica entre una mujer y un hombre:

* El hombre tiende a sobrestimar el nivel de atracción que la amiga siente hacia él.

* La mujer subestima el grado de atracción que su amigo siente hacia ella.

Mientras que el hombre puede llegar a pensar: “Estoy seguro de que mi amiga quiere algo más que una simple amistad”, las mujeres conciben: “Oh, claro que no, mi amigo no piensa en mí de esa manera, somos buenos amigos”.

Según la investigación citada, cuando Las mujeres son simpáticas y amables, los hombres interpretan un primer grado de atracción. Posteriormente, decidirán si cruzan la línea de la amistad o no.

En cambio, cuando los hombres son gentiles y amables, las mujeres interpretan estas actitudes como una consecuencia directa de la relación que mantienen sin pensar que ellos, posiblemente, les estén mandando señales de interés sexual.

De tal modo, es la ciencia la que concluye que la amistad entre individuos de distinto sexo es imposible al constatar que una de las partes, cuando no las dos, acaba por desarrollar en algún momento un grado distinto de atracción sexual, después de analizar la relación de amistad de casi un centenar de universitarios.

No solo en Wisconsin se llegó a dicha conclusión. La prestigiosísima Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, publico un estudio en la revista Evolutionary Psychology, en el que se concluye que hombres y mujeres se malinterpretan mutuamente en referencia a las señales de interés sexual. No sabemos interpretar las señales de interés sexual cuando nuestra amistad pertenece al otro género.

Al igual que el estudio anterior, las mujeres interpretan las señales de interés sexual como amistad y que los hombres, habitualmente, interpretan las señales de amistad como interés sexual. Los estudios sobre selección natural, por ejemplo, nos mostraban que los hombres perciben el interés sexual en exceso, con lo que resultan más propensos a sentirse sexualmente atraídos por sus amistades femeninas.

Parece que no va a poder ser.