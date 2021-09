Los animales están cambiando cada vez más de forma debido a la crisis climática, han dicho los investigadores. Especialmente aquellos de sangre caliente están cambiando su fisiología para adaptarse a un clima más cálido, encontraron los científicos. Esto incluye conseguir picos, patas y orejas más grandes para regular mejor su temperatura corporal.

Cuando los animales se sobrecalientan, las aves usan sus picos y los mamíferos usan sus orejas para dispersar el calor. Algunas criaturas en climas más cálidos han evolucionado históricamente para tener picos u orejas más grandes para deshacerse del calor más fácilmente. Estas diferencias se hacen más pronunciadas a medida que el clima se calienta.

Si los animales no controlan su temperatura corporal, pueden sobrecalentarse y morir. Los picos, que no están cubiertos por plumas y, por lo tanto, no están aislados, son un lugar de intercambio de calor significativo, al igual que las orejas, la cola y las patas de los mamíferos si no están cubiertos por la piel.

La revisión, publicada en la revista Trends in Ecology & Evolution, encontró que las diferencias son particularmente pronunciadas en las aves.

La autora del estudio, Sara Ryding de la Universidad de Deakin, investigadora de aves, dijo: “Cambiar de forma no significa que los animales estén lidiando con el cambio climático y que todo esté bien.

“Simplemente significa que están evolucionando para sobrevivir, pero no estamos seguros de cuáles son las otras consecuencias ecológicas de estos cambios, o de hecho, si todas las especies son capaces de cambiar y sobrevivir”.

Si bien los científicos dicen que es difícil señalar el colapso climático como la única causa del cambio de forma, es lo que las instancias estudiadas tienen en común en todas las regiones geográficas y en una amplia gama de especies.

Los ejemplos incluyen varias especies de loros australianos que han mostrado un aumento del 4-10% en el tamaño del pico desde 1871, correlacionado positivamente con la temperatura del verano cada año.