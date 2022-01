Ahora dicen que el covid acabó con las aventuras de una noche y nos hizo más pervertidos

Por Zoe Williams para The Guardian. La aventura de una noche, solía decir la gente, es como una historia corta: si es buena, quieres que dure más; si no es así, podrías haberlo hecho con 15 minutos más de sueño. A lo que la respuesta es: claro, pero a mucha gente realmente le gustan los cuentos.

A mucha gente, en los días previos a la pandemia, también les gustaban las aventuras de una noche. La terapeuta sexual Jenny Keane organiza un amplio chat de sexo a través de su cuenta de Instagram. En él, una mujer escribió con aprecio: “El sexo se centra puramente en el placer. No estás pensando en la dinámica de tu relación, ellos no lavan los platos. Se trata de ser servido y cuidado físicamente. Puede ser algo muy empoderador y hermoso”.

Pero ya no más. Si bien es difícil separar los efectos pandémicos inmediatos de las tendencias a largo plazo, la aventura de una noche ha sido reemplazada por encuentros que aún pueden ser casuales, pero que no son totalmente únicos: la amistad con beneficios, si lo prefiere, o la “situación”.

La Encuesta Nacional de Actitudes y Estilos de Vida Sexuales (Natsal) es un estudio longitudinal de muestra enorme que se realiza cada 10 años desde 1990. En 2020, el trabajo de campo presencial habitual se vio interrumpido por Covid, pero el estudio basado en la web que lo reemplazó encontró una caída abrupta en el número de personas sexualmente activas que reportaron una nueva pareja sexual durante las cuatro semanas anteriores, a la mitad (del 8% al 4%). Bastante justo: era el comienzo del encierro y nadie estaba destinado a hacer nada con alguien con quien no vivían.

Luego, los investigadores dividieron las respuestas en cuatro grupos: los que no tenían una relación y no tenían relaciones sexuales; los que no están en una relación pero tienen relaciones sexuales; los que están en una relación y viven separados; y aquellos en una relación de convivencia. Cuando profundizaron en estos, descubrieron patrones que ciertamente habrían sorprendido y desconcertado al secretario de salud (a menos que ese secretario de salud fuera Matt Hancock, quien no ha sido un modelo de restricción sexual ).

Aquellos que tienen más probabilidades de haber tenido algún contacto físico en los cuatro meses desde el cierre: más probabilidades de haber tenido sexo con penetración, más probabilidades de haber tenido relaciones sexuales varias veces a la semana o todos los días, más probabilidades de tener juguetes sexuales y más probabilidades de informar una vida sexual mejorada durante la pandemia – estaban en el grupo “casual” (tener relaciones sexuales pero no en una relación establecida).

En resumen, no ha habido escasez de actividad sexual entre personas solteras; simplemente hay menos rotación, lo que quiere decir que el ritmo de las relaciones ha cambiado de una efímera a una oruga.

Esta ha sido la experiencia de Marie, de 48 años, recién divorciada. “A los 20, entrabas en un bar y te mirabas a los ojos con el que querías tener una aventura de una noche, y te ibas a casa con él”, dice ella. Ahora, sin embargo, está teniendo dos “encuentros continuos” casuales, que son “absolutamente perfectos”, dice. “Obviamente, tengo casi 50 años; No pensé que podría hacer ese tipo de cosas de nuevo”.

¿Dónde mira alguien si quiere una posición única? No en bares, aparentemente. “Hasta ahora, creo que nunca había salido una noche y terminado solo con la gente con la que salía”, dice Jess, de 27 años, de Edimburgo. “Alguien conocía a alguien más de otro grupo, los dos grupos se fusionaban, eso solía suceder todo el tiempo. Puedes acostarte con alguien que acabas de conocer, sabiendo que no quieres ir más allá, de una manera que no lo harías con un amigo”.

"Es muy raro que te coqueteen en la vida real en estos días", agrega una soldado de infantería en el ejército de Instagram de Keane. “Y las aplicaciones de citas no facilitan las aventuras de una noche como piensan las mamás”.

Creemos que las aplicaciones abren un mundo en el que más personas pueden conectarse más fácilmente, con menos riesgo de humillación, lo que por lo tanto da como resultado un número mucho mayor de encuentros sexuales únicos. Cuando puede hacer el primer movimiento en su teléfono y experimentar cualquier rechazo de una sola vez, ¿qué le impide hacer movimientos todo el tiempo?

Pero quizás el impacto más importante es que las citas en línea han dado paso a una comunicación estructurada sobre lo que la gente realmente quiere del sexo: si quieren algo a largo plazo o sin ataduras. De memoria, las aventuras de una noche a menudo se basan en salvar las apariencias preventivamente: no vuelves a visitar en caso de que la otra persona piense que eres más serio que ellos. Estas minúsculas consideraciones de orgullo y humillación se obvian cuando cada uno expresa sus intenciones en su perfil.

El año pasado, se suponía que íbamos a tener un verano caliente de chica/chico : una explosión de promiscuidad y encuentros sexuales aleatorios, sin sentido y únicos. Pero no todos pensaron que esto era probable. “Todos en la industria de los juguetes sexuales, cuando la gente hablaba del verano del amor, decían: 'No, eso no es lo que va a pasar'”, dice Julia Margo. Es una de las fundadoras de Hot Octopuss , una empresa de juguetes sexuales de alta gama. “Si estás haciendo juguetes sexuales, tienes que entender cómo las personas los usan y cómo tienen relaciones sexuales, porque eso determina lo que la gente va a comprar”, dice.

Al comienzo de la pandemia, “se podía rastrear la propagación de los bloqueos mediante comportamientos de compra en todo el mundo. Una vez que EE. UU. entró en confinamiento, vimos ventas locas, y esas eran principalmente ayudas para la masturbación”. Esto fue en 2020; a medida que avanzamos en el verano, la gente comenzó a comprar juguetes para parejas, luego, cuando entramos en 2021, la gente tendió hacia lo interactivo; cosas que podría controlar mediante una aplicación y usar con un compañero de larga distancia. La gente se esforzaba por mantener viva la intimidad, frente a barreras irremediablemente insuperables. “Era similar a lo que veías con las plataformas de comunicaciones en el trabajo: primero las personas instalaban sus oficinas en casa, luego fue Zoom”, dice ella.

Muchas personas experimentaron pérdidas devastadoras durante el Covid, mientras que quienes no las experimentaron tenían una conciencia apremiante y desconocida de la mortalidad. Si bien la industria de los juguetes sexuales se centró en lo que esto significaba para la intimidad física, también significó mucho emocionalmente. Un enfoque carpe diem del amor aún no es visible en las estadísticas de matrimonio, que retrasan las restricciones y son difíciles de leer, sobre todo porque muchas parejas que querían casarse antes de la pandemia aún no han tenido la oportunidad de volver a reservar.

Sin embargo, el suelo está lleno de anécdotas. Como dijo el actor Riz Ahmed en una entrevista reciente, se casó con esto en mente: “Resolver lo que te importa, mantenerlo y simplemente no joder. ¡Manos a la obra!" Una encuesta conjunta realizada por la organización benéfica de asesoramiento Relate y el sitio de citas eHarmony identificó la "relación turbo"; una respuesta picante fue que, durante el encierro, “dos meses se sintieron más como dos años de compromiso”. Las reglas de confinamiento actuaron como un acelerador, obligando a elegir entre no verse nunca y vivir juntos. Todo esto se sumó a menos personas en el mercado de aventuras de una noche, ya sea que se haya cerrado temporalmente o no.

A medida que nos hemos visto obligados a una mayor intimidad, nos hemos vuelto más abiertos a nuevas experiencias. “Sin duda, la gente se ha vuelto más experimental en sus intereses, formando más parejas [relaciones exclusivas] y volviéndose más aventureros dentro de esa sociedad”, dice Margo. Mucha gente describe el sexo en aventuras de una noche como "vainilla"; es difícil pedir algo fuera de lo común con alguien a quien aún no conoces o en quien no confías. Existe la teoría de que una disminución en los encuentros sexuales aleatorios podría indicar una nueva era de inhibición o moralización sexual, pero parece que es todo lo contrario. Podría ser precisamente porque las personas están menos inhibidas que, incluso si no quieren una relación monógama tradicional, quieren la intimidad y la profundidad que se necesita para experimentar.

“Solías ser capaz de categorizar a las personas. Podría decir: esta es una persona del tipo BDSM, van a ir a un sitio especializado”, dice Margo. Ella nunca hubiera pensado en abastecerse de calcetines y correas para perros, dice. “Para mí, estos eran realmente productos de nicho. Pero son muy populares, y son las mismas personas las que compran vibradores normales”. Antes de Covid, habría sido inusual que los consumidores mayores de 55 años compraran muebles sexuales BDSM, dice ella. “Pero hay una gran experimentación en este grupo de edad, y están gastando dinero real en su vida sexual”.

Para las personas que han sido sexualmente activas durante la pandemia, ha habido una constelación de efectos. Muchos han tenido más tiempo para explorar los deseos latentes. El sexo ha ofrecido consuelo en medio de las ansiedades externas. Ha habido más carga en la vida sexual a medida que se han reducido otras identidades sociales. En última instancia, si el contacto físico va a estar lleno de peligros, el sexo debe ser bueno. No querrás desperdiciarlo en una aventura de una noche, que es para la libido como una empanada en una estación de servicio es para el apetito.

Sin embargo, según el último estudio de Natsal, una cuarta parte de las personas no han sido sexualmente activas en los últimos dos años. Son parte de lo que está reduciendo el número de aventuras de una noche. La encuesta Relate/eHarmony encontró que el 39 % de las personas solteras salieron de la pandemia buscando conocer a “el indicado”, mientras que el 24 % no quería “perder más tiempo”. Sin embargo, contrarrestando esa determinación y certeza, había una sensación de inseguridad, con un 25% sintiéndose "fuera de práctica" y un 13% "no listo para tener intimidad" después de tantos meses de distanciamiento social.

Aunque esto se inclina ligeramente hacia las mujeres en la encuesta, los hombres también describen una sensación de inquietud, dudas sobre sí mismos y futilidad. Andrew, de 55 años, se acababa de divorciar al comienzo del confinamiento y no ha tenido relaciones sexuales desde entonces. “No creo que sea atractivo”, dice con total naturalidad. “Peso demasiado. Alguien me miraba y pensaba: 'Oh, no. Es un gordo. Está principalmente en mi propia cabeza, pero eso no significa que no sea real”.

Will Nutland, investigador de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y cofundador de la organización de salud sexual sin fines de lucro The Love Tank , tiene observaciones sobre las tasas de ITS y referencias clínicas que se hacen eco de las de Margo. “La expectativa de que todos diríamos: 'Saquémonos las bragas, tírelas al aire y follémonos a cualquiera que nos rodee', eso no está sucediendo y probablemente nunca sucederá”, dice. Señala que varias oportunidades simplemente no surgieron durante el confinamiento. Los grandes eventos, el mejor coto de caza para aventuras de una noche, han sido lo primero en cerrar y lo último en reiniciar. Los festivales se vieron afectados por el mal tiempo del año pasado, mientras que la semana de los estudiantes de primer año se llevó a cabo de forma remota en 2020.

Pero para 2021, había sucedido algo más: "Las personas de todas las generaciones tenían miedo de acercarse demasiado a otras personas", dice Nutland. “No necesariamente le tienen miedo al covid; simplemente han olvidado cómo tener intimidad. Hemos perdido algunas de esas habilidades sociales y algunas de esas habilidades sexuales”. Sin intimidad social casual, hay menos ímpetu para iniciar la intimidad física; perdemos la confianza en nuestro cuerpo, lo que nos hace más retraídos. Además, nadie ha tenido que cuestionar ni confrontar sus nuevos hábitos ermitaños, porque el Covid se cierne sobre todo, retrocede un tiempo y luego regresa con fuerza.

La situación de las personas sexualmente inactivas es fascinante: ¿han estado viviendo bajo restricciones tan duras y en tal soledad que han comenzado a internalizar las reglas para crear una profunda inhibición sexual? ¿O el virus ha proporcionado cobertura para un nivel de asexualidad que antes era tabú? Pero estas preguntas no concuerdan con los comportamientos de las personas sexualmente activas, que han cambiado, pero no necesariamente a peor: igual sexo, menos parejas, más experimentación.

No sorprende si se considera el contexto externo: más tiempo en la esfera privada, una nueva y apremiante conciencia de la mortalidad, muchos menos encuentros casuales con extraños. “Todo tiene sentido, excepto muchas de estas escenas, esta experimentación, todo lleva tiempo”, dice Margo. “No es una cita de miércoles por la noche que puedas hacer después de que los niños estén en la cama. Tal vez por eso lo vimos principalmente en los mayores de 40 años y menores de 30 años”. En otras palabras, los padres de niños pequeños son los que deberían preocuparnos. Si, para otros, las aventuras de una noche se han convertido en aventuras de 15 noches, la realidad posterior a la pandemia puede ser una mayor satisfacción sexual.