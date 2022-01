El príncipe Anmdrés de Inglaterra, cubrió con osos la cama que compartió con Sarah Ferguson en el Palacio de Buckingham, la noche de bodas y durmió con ellos, revela una investigación de The Sun.

La pareja vivió en apartamentos privados después de su boda en 1986. La experta real Ingrid Seward reveló cómo ella y Sarah se murieron de risa después de que ella confundió la colección de peluches con los recuerdos de la infancia de Fergie.

Ingrid describió cómo visitó a Fergie en el Palacio mientras escribía una biografía en 1990. Ella recordó: “Me mostró su dormitorio y había alrededor de una docena de osos de peluche en la cama matrimonial. Le dije: 'Oh, Fergie, todavía no tienes tus viejos peluches, ¿verdad? Y ella dijo: 'No, todos son de Andrew'. Nos pareció muy divertido y nos reímos"..

Sarah, de 62 años, y Andrés de 61, tuvieron hijas, las princesas Beatrice y Eugenie, con ellas quedaron con peluches gigantes, pero luego se separaron. El Príncipe emitió estrictas demandas sobre sus tiernos coleccionables a la hora de acostarse como hombre soltero luego de su divorcio en 1996.

Ahora enfrenta acusaciones de abuso de menores en sociedad con Jeffrey Epstein y lucha denodadamente por no ser sentenciado. Las debilidades del príncipe: las menores y los peluches.