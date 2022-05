Hoy al mediodía se llevó a cabo la última audiencia de mediación entre el presidente Alberto Fernández y la dirigente del PRO Patricia Bullrich. En el encuentro las partes no llegaron a un acuerdo por lo que irán a juicio. El mandatario denunció a la mujer por declaraciones vinculadas a coimas durante la compra vacunas en medio de la pandemia de coronavirus.

La reunión se llevó a cabo sin el presidente presente en la sala, por lo que Bulrich pidió verlo cara a cara. "La audiencia no existió como tal, lamentablemente no pude decirle en la cara lo que venía a decirle; el Presidente se escondió" aseguró la opositora.

Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado de Alberto, explicó que no hubo careo porque la ex ministra de Seguridad "vino a hacer política, estaba desesperada por ver al Presidente; al no venir a retractarse, ¿para qué se iban a ver? ¿Qué sentido tenía? La única motivación de Patricia Bullrich era la perversión, la intención de querer degradarlo, decirle las barbaridades que le dice en la televisión".

Durante la audiencia, la dirigente del PRO ratificó los dichos que dieron orígen a la demanda, por lo que no llegó a un acuerdo con el mandatario, quien le exige 100 millones de pesos a modo de resarcimiento.

"¿Por qué ratifiqué mis dichos? Porque el contrato que el Presidente no firmó le trajo dolor a los argentinos; yo hoy lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener la vacuna a tiempo" aseguró Bullrich.