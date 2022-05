En una conferencia de prensa en la embajada argentina en Francia, el presidente Alberto Fernández retrocedió un paso en la interna con Cristina Kirchner y afirmó no estar pensando en su reelección, a pesar de haber dicho lo contrario para un medio alemán solo unos días atrás.

Cuestionado por la relación con su vice, Alberto aseguró que no está buscando pelea: "La verdad es que yo no me tengo ni me quiero pelear con Cristina. Yo tengo que pelearme con Macri, tengo que pelearme con la derecha. Tengo que pelearme con los causantes de la decadencia argentina". Luego reiteró: "Yo no estoy discutiendo con Cristina. No estoy discutiendo ninguna interna. Y la verdad es que no estoy pensando en mi reelección. Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos".

En esa línea comentó que lo que más le preocupa es resolver los problemas de la Argentina: "Yo no tengo una disputa con Cristina. Tengo diferencias. En el 2023 debemos hacer lo que sea necesario para ganar y garantizar que el macrismo y la derecha no nos vuelvan a sumir en el mundo espantoso que nos sumieron".

En cuanto a la crisis económica, el mandatario reafirmó su voto de confianza en quien hoy dirige la cartera económica, el ministro Martín Guzmán, "el programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación. De eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina" aseguró.