Mañana el presidente Alberto Fernández y la presidenta del PRO Patricia Bullrich participarán de una última audiencia de mediación para llegar a un acuerdo previo al juicio. Es por los dichos de la ex minsitra de Seguridad sobre supuestas coimas del gobierno a la farmacéutica Pfizer durante la compra de vacunas contra el covid.

El mandatario pidió que la mujer se retracte de sus dichos o pague una indemnización de 100 millones de pesos. La última audiencia fue realizada el año pasado sin éxito.

"La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba", fueron las palabras de la titular del PRO en una entrevista, en referencia a la negociación entre el ex ministro de Salud y el laboratorio Pfizer para comprar sus vacunas contra el coronavirus. En ese momento, tanto Alberto como González García y el laboratorio desmintieron a Bullrich.

Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, la ex funcionaria ratificó sus dichos: "No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras les vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables. Los argentinos estamos destruidos, encerrados, sin educación y sin trabajo. Y este gobierno, una vez más, abandonó a la sociedad a su propia suerte. Y eso tendrán que explicarlo ante la Justicia. El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos".