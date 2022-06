El diputado nacional y candidato presidencial Javier Milei, insitió hoy en su postura sobre la venta de órganos, que la costó una caída importante en las encuestas de intención de voto en el último tiempo.

"Hay 7500 personas que la pasan mal y que pueden llegar a morir por la ineficiencia de no reconocer que un problema de mercado” sostuvo en una ponencia en Colombia. "Si tuvieras un mercado de órganos, cuando te morís se resolvería más eficientemente, con este mecanismo no accede ninguno, y si hay más tenés una mejora de bienestar", indicó.

Por otro lado y a raíz de declive en las encuestas, dijo que: "No me molesta si la gente no le gusta tal o cual posición; yo te voy a decir mi verdad, más fácil es contestar como el resto de los políticos, con focus group. No me preocupa, prefiero decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable”, se reafirmó.