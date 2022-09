En una entrevista otorgada a un medio español, el ex presidente Mauricio Macri virtió fuertes conceptos sobre la política argentina y anticipó un movimiento en la interna de Juntos. Consultado por la disputa entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, dijo que intervendrá pidiendo el voto, si detecta que “uno representa el cambio y otro no”.

Esto puede significar que Macri no tiene pensado ser candidato, por un lado, y que estima que es posible que alguno de los candidatos de Juntos, podría no representar el cambio sino una suerte de continuidad de las políticas actuales.

“Hoy me siento muy cómodo apoyando a los buenos dirigentes que tenemos. Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y el otro no, yo voy a jugar”, sentenció el ex presidente. Todo un dato.

Además, vaticinó el fin del populismo. "“El año que viene empiezan 20 años de crecimiento, es el fin del populismo en la Argentina. No solo Kirchner, cualquier que quiera hiperregular la economía, llenarla de impuestos a la gente y atentar contra la cultura del trabajo fracasará”, le dijo al diario ABC de Madrid.

“El populismo se acabó. El año que viene gobierna la oposición. La Argentina de Evita y de Perón inventó el populismo pero será Argentina el primer país en quitarse ese populismo de encima”, sentenció Macri.