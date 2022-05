El jefe de gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se quejó de los estrechos vínculos del Gobierno de Alberto Fernández con Venezuela y Cuba, por "ser países que no respetan los derechos humanos".

"La política exterior de la Argentina es una muestra de las contradicciones de este Gobierno. Acá se necesita todo lo contrario. Lo que tenemos que generar es confianza, credibilidad y relaciones a largo plazo" dijo.

Luego agregó que "no puede ser que nuestros aliados sean Venezuela y Cuba, países en los que no se respetan los Derechos Humanos de manera ostensible. Tampoco puede ser el titubeo que tuvo el gobierno respecto de Rusia y su invasión a Ucrania. No lo condenó al principio, dudaron".

Finalmente, el jefe de gobierno, criticó la falta de "una estrategia de inserción en el mundo" y afirmó que "en política exterior hay que generar confianza" y que "al Gobierno argentino le falta coherencia" en esta materia.