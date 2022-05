La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un amparo para solicitar su “urgente intervención”, y evitar ser destituida por el jury que la investiga.

“Mediante esta presentación directa ante V.E. vengo a requerir vuestra urgente intervención a fin de evitar que se consume la aniquilación de mi derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, solicitando, por las razones que seguidamente se expondrán, que disponga con carácter urgente -y habilitación de días y horas inhábiles- la suspensión de la tramitación del proceso de enjuiciamiento que se lleva en mi contra y tramita ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos" estableció el escrito.

La actual procuradora adjunta explicó la presentación busca que la Corte intervenga, "dando un efecto suspensivo sobre el Jury para que no me destituyan hasta tanto se defina si el procedimiento por el cual me pretenden desplazar es legal o no".

En el escrito, la defensa de la fiscal sentenció que “la decisión final del Jury por la que se me destituirá de mi cargo es inminente. Tal como surge de diversas publicaciones efectuadas en diversos medios de comunicación de alcance local y nacional, ya se emitieron los primeros votos de sus integrantes y es probable que, en los próximos días u horas, se firme la resolución que hará efectiva mi destitución”.

Goyeneche, hoy investigada por la Justicia, llevó adelante causas contra el poder de dirigente ofialistas y de la oposición en Entre Rios. Se le abrió un Jury de Enjuiciamiento con el argumento de un supuesto "mal desempeño".