En el marco de la causa Vialidad, ante el Tribunal Federal Oral N°2 contra Cristina Kirchner, el jefe del bloque Oficialista del Frente de Todos José Mayans, solicita a la Corte Suprema que intervenga en parar el avance del juicio contra la vicepresidenta.

Este domingo en una entrevista concedida a Radio 10, el Senador declaró que “Si no existe justicia es muy difícil que exista paz social”, recordando también que Cristina Kirchner “denunció hace tiempo que la Justicia fue cooptada por un grupo económico que le marca su camino". El líder del bloque asegura que “Tiene un montón de vicios. Debería ser parado en forma inmediata. En ese juicio se gestó el germen de la violencia extrema. Debería ser parado por la Corte Suprema”, en relación al proceso que se retoma este lunes con el alegato de la defensa.

“Hay que pararlo porque está viciado de nulidad, porque no respetó el debido proceso, porque no respeta la presunción de inocencia y porque agregaron pruebas fuera de término”, declaró. Y agregó: “Uno no se puede someter a una Justicia que está absolutamente parcializada, que no respeta su debido proceso. Hay que parar ese juicio. ¡Hay que pararlo ya!”.



Refiriéndose al Fiscal Diego Luciani, quien pidió una condena de 12 años a Cristina Kirchner, sostuvo que “hizo un show mediático” y que miembros de la oposición “Generaron en el fiscal un ídolo con pies de barro, porque no cumplió con los objetivos básicos de la acusación”, al defender al funcionario ante los dichos y cuestionamientos del Oficialismo.

Por otro lado, en su cuenta de Twitter, el senador por Neuquén Oscar Parrilli, en apoyo a Cristina se expresó en contra de Mayans: “Para CFK solo justicia. Sin paralizaciones, o injerencias extrañas. Y con jueces imparciales”.

En relación a la noticia dada a conocer este domingo de que el teléfono celular del acusado de intento de homicidio, Fernando André Sabag Montiel había sido reseteado a fábrica, Mayans solicitó que se investigue por parte de los peritos que había sucedido allí y abrió el interrogante de qué contactos tendría el acusado como para que pudieran borrar los datos del teléfono de forma tan inmediata, e indicó: “Es una prueba fundamental. Me llama la atención”.

Luego volvió a relacionar el atentado con la causa de Vialidad en contra de CFK, e interrogó: “¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio este que es vergonzoso”. Asimismo destacó la gran cantidad de personas que se convocaron este viernes pasado en Plaza de Mayo en apoyo a la Vicepresidenta y resaltó la “actitud de la gente que salió a pronunciarse por la democracia y la paz social” a diferencia de la gente que cree que esto se resuelve con mayor violencia.