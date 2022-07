El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participó de la apertura de la Exposición de la Sociedad Rural, y fue contundente sobre varios temas de actualidad, entre ellos el pedido de que el gobierno le quite a las organizaciones sociales, el manejo de los planes asistenciales.

Según Larreta: “Esto garantiza transparencia y hace que los intermediarios no obliguen a la gente a ir a las marchas”, dijo y completó: "“Una de las grandes manera para ir descomprimiendo y reduciendo el impacto de los cortes es que no haya intermediarios y que haya una mayor colaboración del gobierno nacional que asuma su responsabilidad de controlar los ingresos a la Ciudad”.

Por otro lado, se refirió a la situación del sector agropecuario: "El campo es uno de los grandes motores para el futuro de la Argentina y el Gobierno no lo ve. Todo es trabas. No se pueden cambiar las reglas todo el tiempo. El mundo demanda alimentos; podríamos estar explotando (ese potencial), pero el Gobierno no lo ve. Cuando el campo saca la cabeza, le vuelvan a subir impuestos o cambiar una regulación. Habría que darle previsibilidad. (El campo) invierte siempre a mediano plazo, no podés cambiarle las reglas todo el tiempo. No se puede sembrar con un impuesto y cosechar con otros, es imposible así”, resaltó Larreta.