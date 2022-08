Elisa Carrió provocó enojo entre los dirigentes de Juntos por el Cambio tras expresar en televisión que creía que Patricia Bullrich hacía un doble juego: por un lado, tomaba distancia públicamente de Sergio Massa, nuevo ministro de Economía, y, por el otro, tenía como armadores políticos en el territorio bonaerense a Emilio Monzó y Gerardo Milman, a quienes vinculó con el funcionario tigrense.

Sin embargo, Carrió defendió a Horacio Rodríguez Larreta al decir que si bien el jefe de gobierno porteño mantiene una amistad con Massa, ella estaba segura de que este no tenía “negocios” con el ex titular de la Cámara de Diputados. Esa “pirueta” de Carrió, como la denominaron en el ala dura de Pro, terminó de provocar el enojo de Bullrich.

Según fuentes allegadas a la exministra, esta se sintió dolida por el ataque de Carrió y atribuyeron el ataque a un interés político. Especulan con que la líder de la Coalición Cívica (CC) lanzó la brutal ofensiva contra sus compañeros -también apuntó contra Gerardo Morales, Facundo Manes, Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio y Margarita Stolbizer- y protegió a Larreta para que su fuerza no pierda lugares en las listas del año próximo.

Hasta ayer por la tarde, la titular de Pro había decidido no contestar, pero la renovada ofensiva contra sus socios de la líder de la CC hizo que cambiara de opinión. “Había que salir a bancar a los propios y Carrió iba a seguir. Si no la frenas ahora, no para”, dijeron.

En un hilo de tuits, Bullrich acusó a Carrió de hacer un “espectáculo degradante”, al atacar a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. “Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”, cerró.

Por su parte, Morales, jefe de la UCR, también contraatacó frente a los dichos de Carrió La líder de la CC había sugerido que no toleraría ningún negocio del jujeño con Massa y que no dudaría en presentar una denuncia penal.

“No vale todo, Carrió. Es de una gran irresponsabilidad tu actitud insultante hacia mí como gobernador. Si hay alguien al que le tocó enfrentar a la mafia y que no negocia impunidad, soy yo”, escribió el líder político en Twitter, además de asegurar que no permitirá que se “manche” su gestión.

Ante el aumento de la indignación antes los dichos por parte del bloque opositor, Larreta rechazó públicamente las críticas de Carrió contra miembros de JxC. “Ese no es el camino. Es muy saludable que haya discusiones internas pero el agravio es el límite”, sentenció.

Mientras tanto, el ex presidente Mauricio Macri optó por el silencio y no emitió ninguna declaración ante los dichos de Carrió.