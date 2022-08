El presidente Alberto Fernández compartió este viernes un acto con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, en Cañada de Gómez, donde se puso oficialmente en marcha el nuevo ferrocarril que llegará hasta la ciudad de Rosario.

El nuevo servicio ferroviario permitirá que 2 mil pasajeros diarios puedan movilizarse entre los 71 kilómetros que separan a las estaciones de Rosario Norte y Cañada de Gómez, un recorrido que demanda dos horas y diez minutos, que posee paradas intermedias en Correa, Carcarañá, San Gerónimo, Roldán, Funes y Antártida Argentina.

En el acto, el Presidente, con el superministro a su lado, aprovechó para asegurar que las obras públicas no van a parar. “Claramente pasamos momentos económicos difíciles y algunos se encargan de hacérmelas más difícil, pero aún así ni siquiera la voluntad de ellos va a doblegar nuestra decisión”, declaró. Y agregó: “Sergio sabe como yo la obligación que tenemos con cada uno, con cada una de ustedes y esa obligación no va a parar, no va a parar ninguna de las 5000 obras públicas que estamos haciendo a lo largo y a lo ancho del país, no van a parar las 100 escuelas técnicas, no van a parar las 120 mil viviendas que estamos construyendo porque nuestro deber está con ustedes, no con otros”.

Antes, el el jefe de Estado había convocado a la unión de los argentinos. “Tenemos que unirnos más que nunca y no hablo sólo de nuestros compañeros del Frente de Todos, por cuya unidad luché y lucharé; tenemos que dar un paso más con la unidad de los argentinos y las argentinas”, sentenció.

Este evento fue la primera vez que Fernández y Massa compartieron un acto público desde que se dispusieron los cambios en el Ministerio de Economía.