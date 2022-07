Hoy los diputados del Frente de Todos se presentaron en el Congreso con sugestivos carteles pidiendo la incorporación de un salario básico universal. Los mismos, estuvieron dirigidos a Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía.

La iniciativa es impulsada en la Cámara baja por los diputados que responden a los movimientos sociales, respaldados por Cristina Kirchner quien indicó que “es un tema que hay que debatir en profundidad”.

Sobre el tema Batakis no mostró mucho entusiasmo ya que en su primer día a cargo del ministerio aseguró que “es un tema que se viene trabajando en el mundo y la revolución 4.0 lo pone más en evidencia. No está resuelto en países más desarrollados. Es un tema a debatir”.

Los movimientos sociales también presionaron el asunto. En sus redes sociales, Juan Grabois expreso que “eso de andar felicitando designaciones no me cabe, me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!”.

El proyecto para impulsar la creación del Salario Básico Universal (SBU) busca proteger a los desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población de bajos ingresos.