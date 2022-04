Para representantes del Gobierno, la marcha que se realizará el sábado por parte de productores y de autoconvocados, quienes traerán tractores hasta la Plaza de Mayo, es una manifestación política impulsada por Juntos por el Cambio y negaron la posibilidad de que se convierta en una "guerra gaucha" como sucedió cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Dentro de los organizadores de la movilización se encuentra el exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, quien aseguró que en el campo existe un malestar con el gobierno similar al de 2008, cuando se desató el conflicto por la resolución 125 que impulsó el entonces ministro de Economía Martín Lousteau.

Sin embargo, Cerruti sostuvo que no iba a haber una suba de retenciones y expresó que “La verdad es que no entendemos. No están muy claras cuáles son [los reclamos], casi que son consignas políticas. Si efectivamente es contra la suba de retenciones, no existen. No hay suba de retenciones, no hay proyecto de suba de retenciones por lo cual no está muy claro por qué o para qué están marchando”.

Los productores, en Plaza de Mayo, expresarán su rechazo a las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional que involucran a la actividad agropecuaria y dejarán una advertencia sobre la intención de avanzar con un impuesto a la renta “inesperada”.