Los intelectuales kirchneristas decidieron emitir una carta pública donde plantean cual es la forma en que ven al gobierno de Alberto Fernández, y en sus líneas resultan auténticamente lapidantes. Entre las firmas mas destacadas puede contarse a Roberto Salvarezza, Adrián Paenza, Alberto Kornblihtt, "Dady" Brieva, Marcelo Figueras, "Mempo" Giardinelli, Rita Cortese, Victoria Onetto, Telma Luzzani y María Seoane, entre otros.

Los firmantes han sido contundentes sobre la que creen del gobierno: "La política gubernamental ha llegado a su punto más trágico: la preparación de escenarios de anuncios en donde no se realizan anuncios. Es la práctica fallida de anticipar políticas que no se concretan: el mismo gobierno genera las expectativas y la defraudación de las expectativas. Es el instante cruel donde la moderación se transforma en impotencia. Deciden bajarle la intensidad a la política y, como efecto no deseado, suprimen a la política. Proponen ir despacio pero terminan inmóviles. Pretenden hablar suave pero se vuelven inaudibles. Todo lo que se presenta moderado termina siendo débil y sin capacidad transformadora. Es necesario recordarlo: los gobiernos no se evalúan por sus intenciones sino por sus eficacias", sentenciaron.

Sobre la unidad de la alianza gobernante, explicaron que: "La 'Unidad' del Frente de Todos ya se rompió en noviembre de 2021 cuando más de cuatro millones de electores que lo acompañaron en el año 2019 ya no lo hicieron en las elecciones de medio mandato".