El fiscal Sergio Rodríguez, que encabeza la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) la cual se especializa en casos de corrupción, formulo cinco denuncias penales para determinar quienes eran los encargados de otorgar 1200 vacunas a personas que no estaban dentro de las prioridades establecidas por la emergencia sanitaria de 2020.

Rodríguez interviene junto al fiscal Eduardo Taiano en la causa conocida como del Vacunatorio VIP en la que está imputado, el ex ministro de Salud Ginés González García. Cabe recordar que, para realizar esta vacunación, gran parte de los beneficiados registrados como personal de salud en los listados del Posadas, donde sucedieron los hechos. Aquel entonces solo podían vacunarse aquellos que estaban en la primera línea de combate contra el coronavirus.

La PIA cruzó los datos de las dosis enviadas y recibidas por cada centro de salud dependiente del estado nacional. Comparó los nombres de los vacunados asentados en el Registro Federal de Vacunación (NOMIVAC) y los profesionales que había inscriptos en el Registro Federal de Personal de Salud (REFEPS).

La fiscalía detecto las siguientes irregularidades:

1) Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” se aplicaron 12 dosis a personas que no debieron haberlas recibido.

2) Hospital de Pediatría “Dr. Juan Pedro Garrahan” hubo aplicadas 146 dosis de manera irregular.

3) Centro Hospitalario de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría, situado en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, se aplicaron 726 dosis que no correspondían.

4) Centro Hospitalario Cuenca Alta “Néstor Kirchner” ubicado en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, fueron 583 las dosis.

5) Centro Hospitalario “Dr. René Favaloro”, situado en Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires, unas 77 dosis.

6) Complejo Hospitalario “Dr. Baldomero Sommer”, ubicado General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, se aplicaron 19 dosis.

7) Centro Hospitalario El Cruce “Dr. Néstor Carlos Kirchner”, situado en Florencio Varela, 479 dosis.

Sin embargo, en las denuncias formuladas por la PIA se aclara que el alcance de la investigación es provisorio debido a que debe depurarse los listados originales que fueron soporte de la pesquisa debido a que: “a) La amplitud del concepto de “personal de salud” contenido en el “Plan estratégico” (el cual, recuérdese, abarca “toda persona que realice tareas y/o preste servicios en establecimientos de salud, públicos o privados, cualquiera sea la relación contractual a la que se hallaren sujetas”). En este sentido, no puede descartarse que, en su respuesta, el efector denunciado haya omitido la inclusión de personas que en el período de los hechos hayan llevado adelante tareas presenciales en el establecimiento bajo otros regímenes, tales como empleados de servicios tercerizados (limpieza, seguridad, etc.). b) Por otro lado, el REFEPS (Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud) es un registro voluntario que debe ser tomado como indicativo, pero no como una nómina completa y definitiva de todos los profesionales de la salud del país”, señalaron.

La mirada judicial recaerá sobre quienes dirigieron los establecimientos cuando comenzó la vacunación contra el coronavirus en diciembre de 2020.