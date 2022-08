La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, hizo un fuerte alegato por su canal de YouTube, y la emprendió contra el Poder Judicial, después del alegato de ayer de la fiscalía que le pidió 12 años de prisión por el presunto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

La ex presidenta exhibió todo tipo de noticias sobre los sobreseimientos que la Justicia dictó en casi 50 causas por obra pública.

Por otro lado, apuntó directamente contra el fiscal Gerardo Pollicita, como quien habría armado "una feroz campaña política y mediática", y señaló al denunciante, el ex ministro del gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel.

Dijo que cuando empezó el juicio "estuve 5 días escuchando un guión de algo que es faslo". Y agregó que los hechos imputados "no solamente no fueron probados sino que se probó que no habían existido". Por otro lado, Cristina se refirió a testigos propuestos por los fiscales, que le dieron la razón a ella.

Además calificó a los diarios Clarín y La Nación, como "las naves insignias del lawfare". Y agregó: "cuando dije que los jueces tenían la sentencia escrita, me quedé corta" y dijo que el prófugo operador judicial del macrismo Pepín Rodríguez Simón "extorsionó a la Procuradora Alejandra Gils Carbó con amenazas sobre sus hijas para que deje el cargo".

Dijo ademas que "el macrismo orquesto un sistema de persecución dirigido desde la misma Casa Rosada". Y vinculó a Elisa Carrio y Mariana Zuvic con el prófugo Rodríguez Simón, con una foto donde los tres se mostraban juntos.

Respecto de los fiscales, indicó que: "cuando los fiscales ven que no hay ningún tipo de prueba, porque se subieron a la agenda de los medios, buscar pruebas en otros juicios, y van al juicio de José López (los bolsos) y traen el télefono secuestrado de López. Yo no sabía que habían introducido esta prueba porque los fiscales recién lo hicieron en la última audiencia. Además de mentirosos, no trabajan", no trabajan indicó la ex presidenta.

NOTICIA EN DESARROLLO