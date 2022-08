Este viernes, el fiscal Diego Luciani dijo que Cristina Kirchner fue la jefa de la asociación ilícita que organizó el fraude a la administración pública en la obra pública al empresario Lázaro Báez. “Ha quedado demostrado que la persona que se revela como jefe de la asociación ilícita es Cristina Fernández”, sentenció el fiscal en la octava jornada del juicio por la Causa Vialidad.

Tanto el fiscal Luciani como el fiscal Sergio Mola dijeron que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti y Báez, junto a Cristina, fueron los organizadores de la asociación ilícita y que “tenían competencias claves para influir en el desarrollo de la maniobra”.

Respecto a la causa, el fiscal especificó que “el objetivo era sustraer fondos públicos millonarios mediante la aparente licitación de la obra pública en Santa Cruz y después darle apariencia legal a esos fondos en las causas conocidas como 'Los Sauces-Hotesur'”.

Por la mañana, el fiscal exhibió nuevos mensajes del celular de López donde se refiere a un “plan limpiar todo”, en el cual se habrían abandonado todas las obras públicas de Báez por pedido de la ahora vicepresidente antes de que asumiera Macri la presidencia en 2015. Para el fiscal los mensajes muestran la “corrupción continuada y el beneficio inadmisible” para Baéz.

“Tal fue así, que cuando culminó el mandato de la presidenta Cristina Fernández, la empresa desapareció. Sí señores jueces, desapareció. Se esfumó. Y esto fue así porque sólo podía subsistir con el amparo y la anuencia de la entonces presidenta”, declaró Luciani.

Y cerró: “Después de ver estos mensajes, sobran las palabras. Austral construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y soportar pérdidas; su creación fue un eslabón para obtener fondos del Estado mediante licitaciones”.

La expectativa del Tribunal Oral Federal (TOF), si se llega con los plazos por la dinámica que tienen los juicios orales, es que antes de fin de año de a conocer su veredicto en el caso.