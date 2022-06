Cristina Kirchner dio un extenso discurso donde planteó su visión de la economía y explicó que debería hacer el estado para evitar la fuga de dólares.

Con algunos cuadros comparativos la vicepresidenta indicó que a su criterio el problema no es el déficit fiscal, mostró que países desarrollados son los que tienen mayor déficit y que Estados Unidos es el principal.

Por el contrario, señaló que el problema es el endeudamiento y atacó al gobierno de Mauricio Macri por la deuda contraída. "Fueron los cuatro años de endeudamiento brutal y duro los que nos trajeron hasta acá, más allá de las diferencias que yo tengo con la gestión en el día a día para abordar esto y fundamentalmente para hablar con la sociedad y contarle estas cosas”, dijo.

Por otro lado, arengó al gobierno: "No olvidemos de dónde venimos y por qué ganamos. Y no lo hagamos únicamente por ganar las elecciones. Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa”.

Y explicó lo que cree que debería hacerse para control la fuga de dólares: "No nos faltan dólares, están afuera. Y ese es el problema que hoy tenemos. La escasez en dólares y la economía bimonetaria. En realidad, la necesidad de tener dólares para financiar las importaciones -otro problema de la producción- se forma en activos en el exterior. No es que no haya o nos falten o que la economía argentina no produce. Produce dólares que se evaden de muchísimas formas: importaciones, hay festival de importaciones. Y creo que el Gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente Banco Central, ministerio de la Producción -que administra el comercio exterior, autoriza las importaciones-, AFIP en la Aduana, porque fija los precios de referencia y controla que no haya sub y sobre facturación. Y el BCRA. Eso tiene que ser articulado, lo cual no estaría sucediendo”, dijo la ex presidenta.