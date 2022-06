Patricia Bullrich apuntó hace instantes, contra el ministro de Seguridad Anibal Fernández por permitir el ingreso del avión venezolano-iraní que traía entre sus tripulantes a un miembro de jerarquía de una organización terrorista iraní. "Es una falta gravísima de nuestros encargados de Seguridad e Inteligencia" aseguró.

La ex ministra de Seguridad aprovechó su cuenta de Twitter para criticar el actuar del gobierno y habló de una posible "complicidad": "Dejar entrar un avión con personal de inteligencia de Irán de la VEVAK [Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Irán] es una falta gravísima de nuestros encargados de Seguridad e Inteligencia. Nosotros lo supimos el martes pasado. El ministro Fernández, ¿recién? ¿Complicidad?".

Bullrich respondió a los dichos de esta mañana de Fernández quien aseguró haber sido alertado luego de que la aeronave ingresara al país: "Se recibió por distintos canales información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la fuerza Quds de La Guardia Revolucionaria de Irán" dijo.

En la conferencia de prensa agregó que "se informó que la aeronave había sido operada por una compañía aérea relacionada con esta organización militar de Irán. Los miembros y las empresas de la fuerza Quds fueron marcadas como terroristas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2007"

"Uno de los tripulantes coincide su nombre con uno de los miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Si usted me pregunta a mí si es él, no lo sé; coincide el nombre, es lo que tenemos nosotros como dato concreto. Hasta este momento es un nombre que es un homónimo, por homónimo usted no puede frenar un vuelo forzosamente" concluyó el minisitro.