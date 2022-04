La portavoz de Nación Gabriela Cerruti se mostró dudosa en una conferencia de prensa al ser consultada por el supuesto acuerdo entre el gobierno y Gerardo Morales por el Consejo de la Magistratura.

"No confirmo ni desmiento reuniones del Presidente que tiene habitualmente reuniones. No sé en particular esa reunión" fueron las palabras de la vocera ante la incertidumbre del supuesto encuentro.

Cerruti luego agregó que fue Morales y la UCR quienes hablaron de la junta: "Juntos por el Cambo y el mismo Morales dieron las explicaciones que tenían que dar sobr esa versión" aseguró.

En su momento, el presidente del partido radical desmintió la información "infame": "rechazo y desmiento terminantemente esta infamia que lo único que busca es confundir y difundir información falsa" tuiteó el gobernador de Jujuy.