En el acto de lanzamiento del primer Registro Nacional de Empresas Recuperadas (Renacer), en La Matanza, Alberto Fernández compartió un mensaje que reaviva la interna con Cristina Kirchner: "No me caracteriza la hipocresía ni ocultar lo que lo pasa".

Acompañado del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el intendente local, Fernando Espinoza y otros dirigentes, el presidente afirmó que "la economía popular ha venido para quedarse, hay que darle las herramientas para que siga creciendo".

El Presidente utilizó una parábola respecto de lo que en cualquier sociedad es un tema tabú para hacer referencia a algunas de las dificultades por las que atraviesa su propio Gobierno, tanto en términos de gestión como de unidad interna.

"Las sociedades tienen todas una cuota de hipocresía y viven más tranquilos si hay ciertos temas que no tocamos, de los que no hablamos. Pero si hay algo que no me caracteriza es la hipocresía, y si hay algo que no me gusta es ocultar lo que pasa, y si hay algo que jamás me perdonaría es no prestar atención un problema que existe y hay que resolver", aseguró en el acto.

Por último, el ex Jefe de Gabinete de Nésto Kirchner volvió a referirse a la situación económica y remarcó el valor de las cooperativas de trabajo y de la economía popular. Además, señaló que se trata "de un modo de vida distinto, fundado en la solidaridad".