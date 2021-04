Vizzotti dejó solo a Ginés: "vacunar a Duhalde fue su decisión"

Probablemente en no mucho tiempo, se empiece a usar la frase: "mas solo que Ginés el día del amigo". El gobierno se esfuerza, desde la crisis del Vacunatorio VIP, por concentrar la culpa de todo, exclusivamente en el ex ministro Ginés González García.

Esta vez fue quien era su segunda y que curiosamente, con su salida, quedó primera: la actual titular de la cartera, Carla Vizzotti.

La ministra dijo que no sabía nada del vacunatorio: “Vizzotti no sabía, ya lo dije todas las veces que me lo preguntaron. La gente puede creerlo o no creerlo. Creer es subjetivo”, afirmó en una entrevista en A24.

“Fue un solo día, diez personas que fueron al ministerio y le costó el cargo a Ginés González García. Esa situación del ‘vacunatorio VIP’ como espacio no existe”, insistió. Respecto de la orden de vacunar a Eduardo Duhalde y su familia que fue llevada a cabo por el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, afirmó que también fue mandado por Ginés.