Quienes son y cómo llegan los rivales de River, Vélez y Argentinos en la Copa Libertadores

Segunda parte del análisis de los rivales de los equipos argentinos en la Copa Libertadores. Con que se van a encontrar River, Vélez y Argentinos Juniors en la fase de grupos.

Grupo D: River, Independiente Santa Fe, Fluminense y Junior

Independiente Santa Fe: El conjunto colombiano fue campeón de su liga en 2020 y ahora se ubica 3° con 17 partidos ya jugados. Durante los últimos 10 años se ha convertido en un equipo de presencia frecuente en las Copas.

Si bien no tiene grandes actuaciones en Copa Libertadores, en 2015 ganó la Sudamericana venciendo a Huracán en la final. Tras algunos años de meseta, se reconstruyó la temporada pasada. Cuenta con un jugador diferente, de mucho desequilibrio y gambeta como John Arias. Además, el conjunto de Santa Fe de Bogotá juega en un estadio a 2600 metros de altura.

Fluminense: El equipo de Rio de Janeiro finalizó en el 5° lugar en el pasado Brasileirao tras varias flojas temporadas en las que llegó a estar complicado con el descenso. El Flu vuelve a la Copa que nunca pudo ganar, tras ocho años de ausencia.

Su mejor actuación fue en 2008, cuando fue subcampeón de la Liga de Quito de Edgardo Bauza. Quedó la imagen de aquel equipo de Diego Conca y Thiago Neves, que además eliminó al Boca de Juan Román Riquelme, pero lejos está este plantel de aquel y de otros de su país que le sacan amplia ventaja como Flamengo, Santos, San Pablo o Atlético Mineiro. Su máximo referente es el veterano goleador Fred, de 37 años, pero todas las esperanzas están centradas en Kaiky Chagas, una joya de 17, con detalles técnicos notables al que ya comparan, apresuradamente, con Neymar.

Junior: El equipo colombiano le ganó la última serie al Bolívar. Perdió 2 a 1 en la altura de La Paz pero se impuso 3 a 0 en Barranquilla. Fue 6° en el torneo 2020 de su país y actualmente se encuentra 7°. No tiene antecedentes en la última etapa de la Libertadores pero sí un subcampeonato en la Sudamericana 2018.

Perdió la final ante Athletico Parananense. Es dirigido por el recordado defensor de Boca y Atlético Madrid, Luis Amaranto Perea quien era asistente de Julio Comesaña, anterior entrenador del equipo. Cuenta en su plantel con varios nombres conocidos como el de Teófilo Gutiérrez, campeón de la Copa Libertadores 2015 con River y Miguel Borja, figura decisiva en la coronación de Atlético Nacional en 2016. Sin embargo, y a pesar de que no son los únicos dos nombres con historia en el fútbol sudamericano, el equipo es muy irregular.

Grupo F: Nacional, U. Católica, Argentinos Juniors y Atlético Nacional

Nacional: El Bolso se consagró campeón del Campeonato Uruguayo hace unos 10 días. El año pasado fue campeón también del Clausura. Poco hace falta decir sobre la enorme historia del equipo: fue tres veces campeón de la Libertadores, la última en 1988. Tras pasar por las manos de tres entrenadores distintos el año pasado, hace pocos días contrató a Alejandro Cappuccio, DT que sorprendió a todos al frente de Rentistas.

Mantiene el joven plantel que tan bien se perfila desde hace años, y que quedó duramente eliminado el año pasado contra River. Se destacan Thiago Vecino, Gabriel Neves y Mathías Laborda. El goleador sigue siendo Gonzalo Bergessio.

U. Católica: Es tricampeón del fútbol chileno, pero siempre con diversos técnicos. El último, Ariel Holan, ahora en Santos, fue reemplazado por el uruguayo Gustavo Poyet, ex entrenador de Sunderland y Betis, entre otros, quien ya ganó la Supercopa frente a Colo Colo.

Su mejor actuación histórica en la Copa fue en 1993, cuando alcanzó la final. Su hombre más destacado es el goleador Fernando Zampedri, de gran recorrido en el ascenso argentino y de muy buen paso por Atlético Tucumán y Rosario Central. Además, en la mitad de la cancha cuenta con Luciano Aued, el ex Racing, que se ha transformado en un referente.

Atlético Nacional: Es el actual puntero de la liga colombiana, y en el pasado torneo finalizó tercero. Siempre pelea en los puestos más altos pero ya no hegemoniza el campeonato local ni pesa tanto internacionalmente como entre 2014 y 2016 cuando con jugadores como Edwin Cardona, Sherman Cárdenas, Alexander Mejía, Orlando Berrio, Andrés Ibargüen o Alejandro “Lobo” Guerra, fue subcampeón de la Sudamericana 2014, campeón de la Libertadores 2016 y le cedió el título a Chapecoense en la final de la Sudamericana 2016, tras la tragedia aérea.

Los dirigidos por Alexandre Borges Guimarães superaron a Libertad en la última fase previa, tras caer 1 a 0 en Asunción y ganar 4 a 1 con comodidad en Medellín. Tiene algunos jugadores interesantes pero intermitentes como Jarlan Barrera, de fugaz y polémico paso por Rosario Central y Andrés Andrade. El grupo para el Bicho es difícil, porque no tiene un solo rival fácil, pero al mismo tiempo no enfrentará a una enorme potencia.

Grupo G: Flamengo, Liga de Quito, Vélez y Unión La Calera

Flamengo: El más popular de Rio de Janeiro tiene una historia internacional no tan rica, pero un presente tremendo. Puso en juego sus miles de millones para hacerse de un plantel imparable que ganó la Libertadores 2019 y el Brasileirao 2020, sobre el final y llevándose puesto al Inter.

Luego de la salida de Jorge Jesús, el Mengao contrató a Rogerio Ceni que no arrancó bien. Incluso hubo rumores de despido tras su eliminación de la pasada Copa frente a Racing, pero el arquero goleador consiguió enderezar el barco. Tiene en su plantel a los peligrosísimos jugadores de siempre: Filipe Luís, Gerson, “Gabigol” Barbosa y Bruno Henrique, entre tantos otros.

Liga de Quito: El campeón de la Libertadores 2008 ganó la primera rueda de su torneo doméstico el año pasado, salió 4° en la segunda y perdió la final con Barcelona. En la edición pasada hizo una buena fase de grupos pero quedó eliminado en octavos de final por el posterior subcampeón, Santos.

Los dirigidos por Pablo Repetto tienen un buen funcionamiento sin figuras descollantes, aunque se destaca lo que hace habitualmente Jhojan Julio. Desde ya, juegan en el estadio Rodrigo Paz Delgado, denominado “La Casa Blanca”, a 2700 metros de altura.

Unión La Calera: El conjunto chileno fue semifinalista de la Sudamericana pasada, donde cayó ante Defensa y Justicia, y subcampeón del campeonato chileno. En la última temporada, fue dirigido por Juan Pablo Vojvoda, ex DT de Newell’s, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán.

Para este año, se hizo cargo del equipo otro argentino: Luca Marcogiuseppe, ex ayudante de Marcelo Bielsa y entrenador de Real Pilar. Desde que Christian Bragarnik comenzó a vincularse con el equipo trasandino llegaron nombres con recorrido como el ex Boca Gonzalo Castellani, el histórico enganche de la Selección de Chile, Jorge Valdivia, o el ex Estudiantes Jeisson Vargas.

Está lejos de ser un candidato, pero tampoco es de los rivales más accesibles del torneo. A Vélez le tocó un grupo muy demandante, con una potencia excluyente y dos equipos muy competitivos.